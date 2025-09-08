سياسة
1 دقيقة قراءة
بسبب الدين العام.. البرلمان الفرنسي يصوّت بحجب الثقة عن الحكومة
صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
بسبب الدين العام.. البرلمان الفرنسي يصوّت بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة / AFP
8 سبتمبر 2025

وحجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو (74 عاماً) بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، إذ صوّت 364 نائباً لمصلحة حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. 

وأفاد مصدر حكومي مقرّب من بايرو لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح الثلاثاء، بينما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيعين رئيس وزراء جديداً في الأيام المقبلة.

اختيارات المحرر

في سياق ذلك، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيُعيّن رئيس وزراء جديداً "خلال الأيام المقبلة"، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us