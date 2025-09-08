وحجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو (74 عاماً) بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، إذ صوّت 364 نائباً لمصلحة حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو.

وأفاد مصدر حكومي مقرّب من بايرو لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح الثلاثاء، بينما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيعين رئيس وزراء جديداً في الأيام المقبلة.