جاء ذلك في كلمته الافتتاحية باجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي انعقد، اليوم الاثنين، لبحث المحادثات مع إيران بشأن ملفها النووي.

وأوضح غروسي أن بحث برنامج إيران النووي، وخاصةً بعد تعرض منشآتها للهجوم في يونيو/حزيران الماضي، لا يزال محوراً رئيسياً لجهود الوكالة، وأشار إلى أن التدابير الأمنية للوكالة لا تزال تُطبق في إيران، كما هو الحال في جميع الدول الأخرى التي أبرمت معها اتفاقية أمنية شاملة.

وتابع: "لقد أُحرز تقدم في محادثاتنا مع طهران. وآمل أن تُختتم هذه المحادثات بنجاح في الأيام القليلة المقبلة لتسهيل استئناف عملنا الضروري مع إيران".

"لا تفاوض على قدراتنا الدفاعية"

في المقابل، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في قطر مؤخراً، مقترحات حول المباحثات بين إيران وأوروبا بشأن البرنامج النووي.

وقبل يومين، أعلن المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين بلاده ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.