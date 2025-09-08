سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 5 وإصابة آخرين في 8 غارات إسرائيلية شرقي لبنان
وأصيب 5 آخرون، الاثنين، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقتي البقاع وجرود الهرمل شرقي البلاد.
مقتل 5 وإصابة آخرين في 8 غارات إسرائيلية شرقي لبنان / AA
8 سبتمبر 2025

وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 5 آخرين بجروح".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 8 غارات جوية على أطراف منطقة الهرمل وبلدة اللبوة شرقي لبنان. وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سبع غارات على أطراف منطقة الهرمل.

وأكدت لاحقاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة ثامنة على أطراف بلدة اللبوة، فيما حلّق “الطيران المسيّر المعادي على علو منخفض فوق البابلية والمروانية والجوار”.

ومُقراً بخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، قال جيش الاحتلال في بيان، إنه أغار على عدة مواقع للحزب في منطقة البقاع في لبنان، "بينها معسكرات لقوة الرضوان، استخدمت لتخزين وسائل قتالية".

وزعم أن الحزب "استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات، بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

واعتبر جيش الاحتلال "تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية انتهاكاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وبشكل تهديداً على دولة إسرائيل".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله وإسرائيل، خرقته الأخيرة أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 267 قتيلاً و613 جرحى”، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.


مصدر:TRT Arabi
