وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 5 آخرين بجروح".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 8 غارات جوية على أطراف منطقة الهرمل وبلدة اللبوة شرقي لبنان. وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سبع غارات على أطراف منطقة الهرمل.

وأكدت لاحقاً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة ثامنة على أطراف بلدة اللبوة، فيما حلّق “الطيران المسيّر المعادي على علو منخفض فوق البابلية والمروانية والجوار”.

ومُقراً بخرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، قال جيش الاحتلال في بيان، إنه أغار على عدة مواقع للحزب في منطقة البقاع في لبنان، "بينها معسكرات لقوة الرضوان، استخدمت لتخزين وسائل قتالية".

وزعم أن الحزب "استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات، بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".