سياسة
2 دقيقة قراءة
غامبيا.. إحباط محاولة انقلاب عسكري على حكومة بارو واعتقال 4 جنود
قالت حكومة غامبيا إنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري واعتقلت أربعة جنود كانوا يخطّطون للإطاحة بإدارة الرئيس أداما بارو. وأضاف متحدث الحكومة في بيان، أن الجنود المعتقَلين "يتعاونون حالياً مع الشرطة العسكرية لإتمام التحقيقات".
غامبيا.. إحباط محاولة انقلاب عسكري على حكومة بارو واعتقال 4 جنود
الرئيس الغامبي أداما بارو. / صورة: Reuters
21 ديسمبر 2022

قالت حكومة غامبيا الأربعاء، إنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري واعتقلت أربعة جنود كانوا يخطّطون للإطاحة بإدارة الرئيس أداما بارو.

وأوضحت في بيان أن القيادة العليا للقوات المسلحة لغامبيا اعتقلت أربعة جنود على صلة بالانقلاب المزعوم بعد عملية عسكرية أمس الثلاثاء.

وغامبيا دولة صغيرة في غربيّ إفريقيا يُقدَّر عدد سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة، وتكاد تحيط بها بالكامل السنغال.

واستولى جامع نفسه على السلطة في انقلاب عام 1994 وأحبط عدة محاولات للإطاحة به قبل أن يخسر انتخابات أواخر عام 2016 أمام بارو.

وأضاف متحدث الحكومة في بيان أن الجنود المعتقلين "يتعاونون حالياً مع الشرطة العسكرية لإتمام التحقيقات".

ودعا البيان "المواطنين والمقيمين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى مواصلة أنشطتهم العادية"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا داعي للذعر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us