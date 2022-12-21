قالت حكومة غامبيا الأربعاء، إنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري واعتقلت أربعة جنود كانوا يخطّطون للإطاحة بإدارة الرئيس أداما بارو.

وأوضحت في بيان أن القيادة العليا للقوات المسلحة لغامبيا اعتقلت أربعة جنود على صلة بالانقلاب المزعوم بعد عملية عسكرية أمس الثلاثاء.

وغامبيا دولة صغيرة في غربيّ إفريقيا يُقدَّر عدد سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة، وتكاد تحيط بها بالكامل السنغال.

واستولى جامع نفسه على السلطة في انقلاب عام 1994 وأحبط عدة محاولات للإطاحة به قبل أن يخسر انتخابات أواخر عام 2016 أمام بارو.

وأضاف متحدث الحكومة في بيان أن الجنود المعتقلين "يتعاونون حالياً مع الشرطة العسكرية لإتمام التحقيقات".

ودعا البيان "المواطنين والمقيمين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى مواصلة أنشطتهم العادية"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا داعي للذعر".