جاء ذلك عقب لقاء عون بالوفد الأمريكي الذي ضم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس براك، ومسؤولين آخرين بينهم السيناتوران جين شاهين وليندسي غراهام، إلى جانب النائب جون ويلسون في بيروت.

ووصل الوفد الأمريكي مساء الاثنين إلى العاصمة اللبنانية، لإجراء مباحثات حول قرار الحكومة حصر السلاح بيدها، ومسألة الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وقال البيان، إنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وجدّد عون الشكر للإدارة الأمريكية لـ"استمرار اهتمامها بلبنان، والتزامها مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، وشكر الجانب الأمريكي على "استمراره في دعم الجيش اللبناني".

ودعا واشنطن إلى "متابعة الاتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصاً مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان، لدعم إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

و"اطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم الى دمشق، وأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان"، وفق البيان.

وأكد عون "استعداد لبنان للعمل فوراً على معالجة الملفات الثنائية العالقة، بروح الأخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين"، وشدّد على "دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال براك في مؤتمر صحفي عقب لقائه عون إنه "لا مصلحة للرئيس السوري أحمد الشرع في أن يكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان، بل يريد علاقات تعاون".

في السياق، جدّد عون "التزام لبنان الكامل" اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، إذ تواصل الأخيرة خروقاتها ضد البلد العربي.

كما جدّد عون "التزام لبنان ورقة الإعلان المشتركة الأمريكية- اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء".