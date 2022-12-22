صرح وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، بأن أنقرة والسعودية ستواصلان العمل والتعاون لضمان أكبر استفادة لرجال أعمال البلدين من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولتان.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" الخميس تعقيباً على لقائه مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، في إسطنبول، على هامش منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي.

وقال نباتي: "سنواصل العمل والتعاون من أجل ضمان أقصى استفادة لرجال الأعمال في البلدين من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولتان لهم".​​​​​​​

وأضاف الوزير التركي أنه ناقش مع الوزير السعودي تعزيز الخطوات الملموسة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن بلاده أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وأشار الفالح في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي-السعودي إلى مضي 3 أعوام على زيارته السابقة لتركيا، مؤكداً أنه تأثر بالتطورات التي شاهدها في زيارته الحالية لإسطنبول.

وأضاف: "نعلم أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج يستمتعون بالقدوم إلى إسطنبول وقضاء الوقت فيها".

وأكد الفالح أن تركيا والسعودية يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية المتنامية بينهما.

وأشاد الوزير السعودي بالأعمال التي تقوم بها تركيا في مجال التصنيع.

وشدّد على أهمية موقع تركيا الجغرافي القريب من الأسواق الرئيسية في أوروبا ومكانتها كمركز تصنيع وتجارة متطور على طرق التجارة.

والأربعاء، انطلق في مدينة إسطنبول، منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي الذي يستمر لمدة يومين.

وشارك في المنتدى كبار المسؤولين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزيرا الخزانة والمالية التركي والاستثمار السعودي، فضلاً عن رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.