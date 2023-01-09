سياسة
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نادي برشلونة يعلن فوز شركة تركية بمناقصة صيانة ملعب "كامب نو"
فازت شركة "ليماك" التركية بمناقصة صيانة ملعب "كامب نو" الإسباني، وأعلن نادي برشلونة عقب اجتماع مجلسه الإداري، أن الشركة التركية الرائدة في مجال البناء، ستبدأ أعمال صيانة ملعب "كامب نو"، في يونيو/حزيران المقبل.
نادي برشلونة يعلن فوز شركة تركية بمناقصة صيانة ملعب "كامب نو"
الصحافة الإسبانية: تكلفة مشروع صيانة ملعبه "كامب نو" ستبلغ قرابة 900 مليون يورو على أن ينتهي صيف 2026 / صورة: Reuters
9 يناير 2023

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مصادقته على فوز شركة "ليماك" التركية بمناقصة صيانة ملعبه "كامب نو".

وذكر النادي الكتالوني في بيان، عقب اجتماع مجلسه الإداري، الاثنين، أن الشركة التركية الرائدة في مجال البناء، ستبدأ أعمال صيانة ملعب "كامب نو"، في يونيو/حزيران المقبل.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن تكلفة مشروع الصيانة هذا، ستبلغ قرابة 900 مليون يورو، على أن ينتهي المشروع صيف 2026.

وسيُتيح مشروع الصيانة، رفع القدرة الاستيعابية لـ"كامب نو"، إلى 105 آلاف و53 متفرجاً، إلى جانب بناء سقف للملعب بمساحة 50 ألف كم مربع.

ونظراً لبدء أعمال الصيانة عقب انتهاء موسم الدوري الإسباني (لا ليغا) 2022-2023، سيواصل نادي برشلونة لعب مبارياته حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، في الملعب الأولمبي بمنطقة مونتجويك التابعة لمدينة برشلونة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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