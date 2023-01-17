قبل لحظات من تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة التي تَوّجت الأرجنتين بلقب مونديال 2022، تفوه النجم ليونيل ميسي بكلمات مقتضبة في دعاء يبدو أنه كان يتفاءل به، من أجل تحقيق اللقب الذي طال انتظاره.

وقاد ميسي، 35 عاماً، منتخب التانغو إلى انتصار تاريخي على فرنسا في نهائي مونديال قطر بركلات الترجيح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليقتنص "البرغوث" لقب المونديال في المحاولة الخامسة، بعد ظهوره لأول مرة بمونديال 2006 في ألمانيا.

وكشف موقع "جول" الشهير، الثلاثاء، ما تفوه به ميسي، الذي سجل ركلة الترجيح الأولى للأرجنتين، قبل لحظات من تسديد زميله غونزالو مونتييل ركلة الترجيح الحاسمة التي أهدت الأرجنتين اللقب، وذلك في ذكرى مرور شهر على المباراة النهائية للمونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال تلك اللحظات التي تلاعبت بأعصاب الجميع، نظر ميسي إلى السماء وقال "صلاة مقتضبة" مخاطباً جدته الراحلة، سيليا أوليفيرا كوتشيتين، التي لعبت دوراً مهماً في طفولته، قبل وفاتها عام 1998.

وحسب ما كشف موقع "جول"، فقد همس ميسي بالإسبانية: "Puede ser hoy, abu" وهي تعني: "يمكن أن يكون اليوم.. جدتي"، وكان يقصد متضرعاً أن التتويج بلقب المونديال، الذي طالما حلم به، قد يكون الآن.

وغالباً ما يحتفل ميسي بعد تسجيل الأهداف برفع ذراعيه إلى أعلى، والتطلع إلى السماء متذكراً جدته الحبيبة.

وكانت سيليا من أقنعت مدرباً أرجنتينياً في روساريو، مسقط رأس ميسي، بالسماح لحفيدها بلعب الكرة ضد أطفال أكبر سناً، رغم قصر قامته وضعف بنيته في هذا الوقت، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة "لاماسيا" عام 2001، ليبدأ مسيرة أسطورية في عالم الكرة توجها بلقب المونديال، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.