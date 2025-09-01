وبحث الرئيسان العلاقات التركية-الإيرانية والمستجدات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حول اللقاء.
وخلال اللقاء، تبادل الرئيس أردوغان ونظيره بزشكيان وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا، والهجمات الإسرائيلية على غزة، وعملية السلام في جنوب القوقاز (بين أذربيجان وأرمينيا).
وأكّد الرئيس أردوغان لبزشكيان أن التعاون التركي الإيراني يخدم المصالح المتبادلة في العديد من المجالات، وخاصة الطاقة.
كما شدد الرئيس التركي على أهمية مضي إيران قدماً في مفاوضات البرنامج النووي وأن أنقرة ستواصل دعم طهران بهذا الشأن.
و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان ومنغوليا.
وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.