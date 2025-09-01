تركيا
1 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يلتقي بزشكيان على هامش قمة شنغهاي ويتباحثان القضايا الإقليمية والدولية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية.
الرئيس أردوغان يلتقي بزشكيان على هامش قمة شنغهاي ويتباحثان القضايا الإقليمية والدولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري مباحثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية / AA
1 سبتمبر 2025

وبحث الرئيسان العلاقات التركية-الإيرانية والمستجدات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حول اللقاء.

وخلال اللقاء، تبادل الرئيس أردوغان ونظيره بزشكيان وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا، والهجمات الإسرائيلية على غزة، وعملية السلام في جنوب القوقاز (بين أذربيجان وأرمينيا).

وأكّد الرئيس أردوغان لبزشكيان أن التعاون التركي الإيراني يخدم المصالح المتبادلة في العديد من المجالات، وخاصة الطاقة.

كما شدد الرئيس التركي على أهمية مضي إيران قدماً في مفاوضات البرنامج النووي وأن أنقرة ستواصل دعم طهران بهذا الشأن.

اختيارات المحرر

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us