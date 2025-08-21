وذكرت كتائب القسام في عدة منشورات عبر قناتها بمنصة "تليغرام"، أنها قصفت تجمعاً لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطاحن، المحيطة بما يسمى محور "موراج" جنوبي القطاع، منوهة إلى أنها استهدفت أيضاً تجمعاً آخر للجنود والآليات الإسرائيلية على محور صلاح الدين جنوب القرية السويدية غرب مدينة رفح، مستخدمة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ولفتت إلى أنها قصفت أيضاً موقع قيادة وسيطرة وتجمع جنود جنوب غرب رفح، بالنوع ذاته من الصواريخ، مضيفة أنّ مقاتليها قصفوا بعدد من قذائف الهاون يوم الأربعاء الماضي، تجمعاً لقوات إسرائيلية في محيط مسجد الرنتيسي بمنطقة معن في خان يونس.

ولم تذكر "القسام" ما إذا أسفرت هذه العمليات عن خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعليق من الأخير بالخصوص.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.