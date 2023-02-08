نجحت الفرق المختصة في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من تحت الأنقاض بعد 47 ساعة من الزلازل في مدينة أديامان جنوبي وسط تركيا.

ووفق الإعلان الأخير لإدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) ارتفع عدد ضحايا الزلازل جنوبي تركيا إلى 6234 قتيلاً و37011 جريحاً.

والثلاثاء أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.

والولايات العشر هي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.​​​​​​​

وفجر الاثنين ضربت زلازل جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة إضافة إلى عشرات الهزات الارتدادية، مخلفةً خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​