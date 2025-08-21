الحرب على غزة
رفضاً لمشروع "إي 1" في الضفة.. بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل لديها وتُحذر من تنفيذه
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفيلي، إثر موافقة تل أبيب على مشروع "إي 1" الذي يوسِّع احتلال الأراضي الفلسطينية.
21 أغسطس 2025

وجاء في بيان مكتوب للخارجية البريطانية الخميس: "استُدعيت تسيبي حوتوفيلي، رداً على قرار اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية الموافقة على خطط بناء مستوطنات في المنطقة (إي 1) شرقي القدس".

وأضاف البيان: "في حال تنفيذ المشروع ستشكل هذه الخطط الاستيطانية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

وتابع: "ستُقوّض بشكل خطير حل الدولتين بتقسيم الدولة الفلسطينية المُستقبلية إلى دولتين".

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراضٍ فلسطينية في المنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفاً و192 شهيداً، و157 ألفاً و114 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

