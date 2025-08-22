وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفَّذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)، متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية".

وأكد أن العملية "تسببت في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو الإسرائيلي، وهروب ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار"، مضيفاً أنّ "سلاح الجو نفَّذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيَّرتين استهدفتا هدفين تابعين للعدو الإسرائيلي، أحدهما عسكري والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة".

وشدد سريع على أن "العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح"، مشيراً إلى أن تلك العمليات تأتي "انتصاراً للشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة".

وفي وقت سابق، أُصيب عدد من الإسرائيليين وأُغلق المجال الجوي في تل أبيب، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، حسب جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى اعتراضه.