وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، في بيان، إن "إعلان حالة المجاعة يعكس بوضوح سياسات التجويع غير الإنسانية وغير القانونية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين"، مشدداً على "ضرورة الضغط الدولي لفتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط".

ولفت إلى أن إعلان "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي/ IPC) حالة المجاعة في مدينة غزة "يعكس بوضوح سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية وغير القانونية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" مبادرة دولية لتحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية، تضم 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف"، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.

وأكد البديوي موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، داعياً إلى "توفير الحماية الدولية له، والامتناع عن استهدافه، والالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "قلق بالغ" إزاء ما ورد في التقرير الأممي، مؤكدة أن دخول غزة مرحلة المجاعة "يكشف فداحة سياسات التجويع والتهجير التي تنتهجها إسرائيل في خرق صارخ للقانون الدولي والإنساني".