وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، في بيان، إن "إعلان حالة المجاعة يعكس بوضوح سياسات التجويع غير الإنسانية وغير القانونية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين"، مشدداً على "ضرورة الضغط الدولي لفتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط".
ولفت إلى أن إعلان "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي/ IPC) حالة المجاعة في مدينة غزة "يعكس بوضوح سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية وغير القانونية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" مبادرة دولية لتحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية، تضم 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف"، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.
وأكد البديوي موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، داعياً إلى "توفير الحماية الدولية له، والامتناع عن استهدافه، والالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء".
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "قلق بالغ" إزاء ما ورد في التقرير الأممي، مؤكدة أن دخول غزة مرحلة المجاعة "يكشف فداحة سياسات التجويع والتهجير التي تنتهجها إسرائيل في خرق صارخ للقانون الدولي والإنساني".
وطالبت الكويت بـ"محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية"، مجددة دعوتها لوقف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولضمان توفير الحماية الدولية له.
ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، يعاني أكثر من مليون طفل من حرمان الغذاء، بينهم 40 ألف رضيع يواجهون خطر الموت جوعا، فيما يحتاج سكان القطاع يومياً إلى نحو 600 شاحنة إغاثية كحد أدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جداً "لا تعد نقطة في محيط" وفق تقارير أممية ودولية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.