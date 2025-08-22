الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
وزير خارجية هولندا يقدم استقالته بعد الفشل في فرض عقوبات إضافية على إسرائيل
قدم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، استقالته، الجمعة، بعد فشله في إقناع الحكومة الائتلافية المؤقتة بفرض مزيد من العقوبات على جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزير خارجية هولندا يقدم استقالته بعد الفشل في فرض عقوبات إضافية على إسرائيل
قال الوزير الهولندي إنني الآن أعود إلى منزلي لأكتب رسالة استقالتي / Reuters
22 أغسطس 2025

وقال فيلدكامب للصحفيين، إنّه “استقال من حكومة تصريف الأعمال بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية في غزة”، مشيراً إلى أنها لا تؤيد اتخاذ عقوبات إضافية ضد إسرائيل، على خلفية حربها في غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتابع قائلاً: "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية"، منوهاً إلى أنه يعود الآن إلى منزله لكتابة رسالة الاستقالة.

وأوضح أن هناك ضغوطاً من بقية الوزراء في الأحزاب الأخرى في الحكومة، ولا تسمح له بمواصلة مهامه وزيراً للخارجية، معتقداً أن الوضع الحالي لن يتغير في الأشهر القادمة.

وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهوراً.

اختيارات المحرر

من جانب آخر، ذكر موقع "نوس/NOS" الإخباري الهولندي، نقلاً عن مصادر في حزب العقد الاجتماعي الجديد، أن بقية وزراء حزب العقد الاجتماعي الجديد في الحكومة الهولندية قدموا استقالاتهم عقب قرار فيلدكامب.

ويضم حزب العقد الاجتماعي الجديد في الحكومة الهولندية إلى جانب فيلدكامب، نائباً لرئيس الوزراء، و3 وزراء، و4 وزراء دولة. وسبق أن دعا فيلدكامب خلال اليومين الماضيين، إلى فرض مزيد من التدابير والعقوبات على إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة 62 ألفاً و263 شهيداً، و157 ألفاً و365 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us