وقال فيلدكامب للصحفيين، إنّه “استقال من حكومة تصريف الأعمال بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية في غزة”، مشيراً إلى أنها لا تؤيد اتخاذ عقوبات إضافية ضد إسرائيل، على خلفية حربها في غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتابع قائلاً: "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية"، منوهاً إلى أنه يعود الآن إلى منزله لكتابة رسالة الاستقالة.

وأوضح أن هناك ضغوطاً من بقية الوزراء في الأحزاب الأخرى في الحكومة، ولا تسمح له بمواصلة مهامه وزيراً للخارجية، معتقداً أن الوضع الحالي لن يتغير في الأشهر القادمة.

وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهوراً.