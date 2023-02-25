قضت محكمة برلين ببطلان فصل الصحفي الفلسطيني زاهي علاوي من عمله، وألزمت مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية (DW) إعادته إلى عمله والتعويض.

وكانت دويتشه فيله اتخذت إجراءات الفصل بحق صحفيين فلسطينيين وعرب بحجة نشرهم تصريحات “معادية لإسرائيل” على وسائل التواصل الاجتماعي وبحجة معاداة السامية.

وجاء في قرار محكمة العمل ببرلين أن إقالة المؤسسة الإعلامية الألمانية دويتشه فيله (DW) للصحفي علاوي، والذي ينحدر من بلدة سبسطية في محافظة نابلس، لم تكن مبررة قانونياً.

وأيّدت المحكمة الدعوى الخاصة بالحماية من الفصل التعسفي وحكمت على مؤسسة DW بمواصلة توظيف الصحفي علاوي.

وعقب قرار المحكمة، غرّد الإعلامي زاهي علاوي على تويتر: “بعد انتظار أكثر من سنة، محكمة العمل في برلين تحكم بأن قرار طردي من مؤسسة DW في شهر فبراير/شباط 2022 غير قانوني وتطالب بعودتي لمكان عملي فوراً”.

وكانت “دويتشه فيله” أعلنت في فبراير 2022 فصل الصحفيين مرام سالم وباسل العريضي ومرهف محمود وفرح مرقة، وزاهي علاوي، وياسر أبو معيلق، وفضّ التعاقد مع داود إبراهيم بتهمة التعبير عن “آراء معادية للسامية”، في تغريدات ومقالات قديمة تنتقد إسرائيل.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، أعلنت الصحفية الفلسطينية، مرام سالم، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية “لم تجد معاداة للسامية” في منشوراتها على موقع فيسبوك، وقالت إن قرار فصلها من شبكة دويتشه فيله “غير قانوني”.