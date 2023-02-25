سياسة
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"كأنها نهاية العالم".. مسؤول أممي يتحدث عن زيارته لمناطق الزلازل بتركيا
وصف رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت المشاهد التي رآها في زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا بالـ"المروعة" وقال "توجد طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم".
"كأنها نهاية العالم".. مسؤول أممي يتحدث عن زيارته لمناطق الزلازل بتركيا
قال المسؤول في بيان إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى "كارثة فوق كارثة" / صورة: تويتر
25 فبراير 2023

قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة السبت إنه واجه مشاهد "مروعة" في أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا.

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير/شباط، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة الجمعة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكية في ولاية هاطاي التركية: "توجد طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم".

وأضاف: "سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلاً".

وقال بيزلي في مقطع فيديو نشره على صفحته في تويتر: "يمكنكم أن تشاهدوا الدمار على التلفاز ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماماً، يمكنك رؤية كم هي كارثية".

وقال المسؤول في بيان إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى "كارثة فوق كارثة" في إشارة إلى الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاماً.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن بيزلي زار مركزاً لوجستياً تابعاً للأمم المتحدة حيث يجرى تحميل الشاحنات بالأغذية وإمدادات الطوارئ الأخرى قبل العبور إلى شمال غرب سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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