أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء البرلمان عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فيما تستمر المحادثات مع السويد على أساس مبادئ الحلف في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "مهتمون بمواصلة فنلندا دعمها القوي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "قررنا بدء برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، استناداً إلى الاهتمام بإزالة مخاوفنا الأمنية".

وأعرب عن أمله في أن يوافق البرلمان التركي على عضوية فنلندا بالحلف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل.

وقال الرئيس التركي بأن: "فنلندا اتخذت خطوات واضحة في الوفاء بالتزاماتها في المذكرة الثلاثية".

وأضاف: "أعتقد أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا، وسيلعب دوراً فاعلاً في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين".

وأشار إلى أن تركيا فصلت ملف انضمام فنلندا إلى الناتو عن السويد لعدم حدوث مظاهرات لـPKK الإرهابي في فنلندا.

وحول عضوية ستوكهولم في الناتو قال أردوغان: "سنواصل محادثاتنا مع السويد على أساس مبادئ الحلف ونهجنا في مكافحة الإرهاب".

وأوضح بأن: "مسار التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد".

وذكر أردوغان أنه: "قدمنا إلى السويد ​​قائمة تضم أسماء 120 إرهابياً وطلبنا تسليمهم لنا، وليس من الممكن أن نتعامل معها بشكل إيجابي إن لم تُسلمهم".

ونوه إلى أن: "تركيا تدافع بقوة عن سياسة الباب المفتوح في حلف الناتو".

بدوره، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الوحيد القادر على التحاور مع أي شخصية في العالم.

وأعرب نينيستو عن شكره لتركيا ورئيسها للموافقة على انضمام بلاده إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قائلا: "هذه أخبار مهمة جداً لجميع الفنلنديين، نشكركم كثيراً".

وأضاف الرئيس الفنلندي مخاطباً نظيره التركي: أنت الوحيد القادر على التحاور مع أي شخص في العالم.