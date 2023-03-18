رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ بقرار تركيا شروع برلمانها في عملية التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في بيان الجمعة: "أرحب بقرار تركيا المضي قدماً في التصديق على عضوية فنلندا في الناتو".

وأضاف: "سيعزز ذلك أمن فنلندا والسويد والناتو. آمل أن يصوت البرلمان (التركي) على التصديق في أقرب وقت ممكن".

وأكد ستولتنبرغ أن الموافقة ستجعل التحالف أقوى وأكثر أماناً.

ولفت إلى استضافة مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً بين تركيا والسويد وفنلندا الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن جميع الأطراف أدركت أنه جرى إحراز تقدم كبير في تنفيذ المذكرة الثلاثية، وأن التصديقات السريعة لفنلندا والسويد ستصب في مصلحة الجميع.

وتابع: "الشيء الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين كاملي العضوية في الناتو بسرعة، وليس ما إذا كانا سينضمان في نفس الوقت بالضبط".

وفي وقت سابق الجمعة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.