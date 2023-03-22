أعلن اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل الأربعاء اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مسيرة دامت على العشب الأخضر ما يقارب 17 عاماً.

وقال أوزيل (34 عاماً) عبر حسابه الرسمي في تويتر: "مرحباً بالجميع بعد دراسة متأنية سأعلن اعتزالي فوراً من كرة القدم الاحترافية".

وأضاف: "لقد كان لي شرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عاماً وأشعر بالامتنان بشكل لا يصدق لهذه الفرصة، ولكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بعد تعرضي لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت حان لترك مرحلة كرة القدم الكبيرة".

وتابع: "أود أن أشكر الأندية التي لعبت لها: شالكه 4 وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربهتشه وباشاك شهير، والمدربين الذين دعموني، بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء".

واختتم: "يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، كانوا جزءاً من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم خلال الأوقات الجيدة والسيئة".

يذكر أن أوزيل انتقل بداية الموسم الحالي إلى إسطنبول باشاك شهير قادماً من فنربهتشه، وبسبب تكرر الإصابات لم يُشارك مع فريقه الجديد سوى في 4 مباريات بواقع 70 دقيقة فقط، لم يستطع خلالها تسجيل أي هدف.

وعرفت رحلة أوزيل مع الساحرة المستديرة إنجازات، أهمها الفوز ببطولة كأس العالم مع منتخب ألمانيا في مونديال البرازيل 2014، ونال مع أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، وتُوج بالدوري الإسباني مرة وكأس ملك إسبانيا مرة مع ريال مدريد، وأيضاً كأس ألمانيا مرة مع فيردر بريمن. ​​​​​​​