توقع رئيس "اتحاد جمعيات السياحة العلاجية" في تركيا توفيق يزن ارتفاع عائدات السياحة العلاجية في البلاد بمعدل 25 إلى 30% العام الجاري 2023.

وقال يزن إن "أعداد المسافرين الذين استضافتهم تركيا لأغراض علاجية شهدت زيادة ملحوظة رغم السلبيات في العالم".

وأشار إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي إلى تركيا من السياحة العلاجية في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "جرى توفير 1.7 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي عبر 670 ألف سائح عام 2021، فيما ارتفعت هذه الأرقام إلى مليون و280 ألف سائح ومليارَي دولار عام 2022".

وأفاد برفع سقف الأهداف فيما يتعلق بأعداد السياح، مؤكداً أن "بإمكان تركيا الحصول على حصة أكبر من كعكة سوق خدمات السياحة العلاجية".

وذكر أن "تركيا تسير على طريق مستقر فيما يتعلق بالسياحة العلاجية رغم السلبيات من قبيل الاضطرابات الاقتصادية والكوارث الطبيعية"، لافتاً إلى أن ذلك "يرجع إلى حقيقة أن الباحثين عن العلاج في تركيا يبحثون عن الموثوقية فضلاً عن الأسعار المناسبة".

مكانة متقدمة بالسياحة العلاجية

وأوضح المتحدث أن "تركيا باتت واحدة من أولى 3 أو4 دول في زراعة الشعر وفروع الجراحة والعمليات التجميلية وعلاجات الأورام والعيون والأسنان والعقم وأطفال الأنابيب".

وتابع: "موثوقية الخدمة الصحية المقدمة وفق معايير عالية وانخفاض التكلفة أوصلانا إلى هذا النجاح".

واستطرد: "تقدم تركيا مزايا إضافية مع الخدمة الصحية، مثلاً ينخرط الأشخاص وأقاربهم في أنشطة سياحية إضافية في أثناء فترة العلاج، فالبحر والشمس والمباني التاريخية والثقافية وتنوع المأكولات ليست سوى عدد قليل من هذه المزايا الإضافية لبلادنا".

ونوه برواج السياحة العلاجية في تركيا عند بلدان الشرق الأوسط وأوروبا، لا سيما ألمانيا وبريطانيا وهولندا، مردفاً: "يأتون في الغالب لزراعة الشعر وعلاج الأسنان والعيون والتجميل".

وتوقع: "زيادة من 25% إلى 30% على الأقل في 2023 مقارنة بالعام السابق من حيث عدد المرضى وعائدات السياحة العلاجية".

إسطنبول وأنطاليا

عضو مجلس إدارة "اتحاد مشغلي الفنادق" في تركيا، برهان سيلي، قال إن بلاده "شهدت طلباً جاداً في مجال السياحة العلاجية من البلدان القريبة من حيث مسافة الرحلة الجوية".

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول: "بريطانيا وروسيا والشرق الأوسط بعض هذه الأسواق، ما يهمنا هو تنويع منتجاتنا وجذب سياح ذوو قيمة مضافة عالية وتمديد موسم السياحة".

وذكر أن "موسم السياحة المحصور بين 5 و6 أشهر سيمتد مع مرور الوقت ليصل إلى 8 أو 9 أشهر، مع دخول الثقافة والرياضة وغيرها من المجالات في مجال السياحة".

وأعلن أن إسطنبول وأنطاليا من المدن التي شهدت رواجاً في المجال الصحي بالبلاد.

وأوضح أن الأشخاص القادمين إلى إسطنبول وأنطاليا "تمكنهم تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة مثل زراعة الشعر وعلاج الأسنان والتجميل، إلى جانب قضاء عطلة مميزة".