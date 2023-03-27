سياسة
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تويتر تستنفر بعد تسريب "كود الموقع" وبيانات المستخدمين بخطر.. ما القصة؟
أعلنت شركة تويتر عدة خطوات وفتح تحقيق داخلي وفق صحيفة نيويورك تايمز، وذلك عقب تسريب أجزاء من كود مصدر موقع تويتر عبر الإنترنت، وهو رمز الكمبيوتر الأساسي الذي تعمل عليه الشبكة الاجتماعية.
تويتر تستنفر بعد تسريب "كود الموقع" وبيانات المستخدمين بخطر.. ما القصة؟
توقع المسؤولون التنفيذيون الذين يتعاملون مع القضية أن المسؤول عن التسريب غادر الشركة / صورة: Reuters
27 مارس 2023

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد بأن أجزاء من كود مصدر موقع تويتر عبر الإنترنت، وهو رمز الكمبيوتر الأساسي الذي تعمل عليه الشبكة الاجتماعية، جرى تسريبه، وهو اختراق نادر وكبير للملكية الفكرية، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تقليل المشكلات الفنية وحفظ علامتها التجارية.

ووفقاً للصحيفة أرسل موقع تويتر إشعار انتهاك حقوق النشر إلى "غيت هاب" GitHub، وهي منصة تعاون عبر الإنترنت لمطوري البرامج، لإزالة الرمز المسرب الذي جرى نشره عليها.

وامتثلت "غيت هاب" وأزالت الرمز في اليوم نفسه، لكن نيويورك تايمز أوضحت أنه لم يتضح كم من الوقت ظل الرمز المسرب على الإنترنت، لكن يبدو أنه كان متاحاً للعامة لعدة أشهر على الأقل.

وطلب تويتر أيضاً من المحكمة الأمريكية بكاليفورنيا أن تأمر "غيت هاب" بتحديد الشخص الذي شارك الرمز وأي أفراد آخرين قاموا بتنزيله.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن شخصين مطلعين على التحقيق الداخلي قولهما إن تويتر بدأ تحقيقاً في التسريب، وتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين يتعاملون مع الأمر أن المسؤول عن ذلك غادر الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في عام 2022.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه منذ أن اشترى ماسك تويتر، في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 44 مليار دولار، جرى تسريح أو إقالة نحو 75% من موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف.

وحسب الصحيفة يتخوف مسؤولون في تويتر من أن الكود يتضمن ثغرات أمنية يمكن أن تمنح المتسللين أو أي أطراف أخرى الإمكانية لاستخراج بيانات المستخدم أو إزالة ومسح الموقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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