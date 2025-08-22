ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظرائه الأوروبيين، على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل، على مستوى وزراء الخارجية.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إجراء المحادثات، وقال في تغريدة عبر منصة إكس: "لقد أجرينا للتو اتصالاً مهماً مع نظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات على طهران التي نتحضّر لإعادة تفعيلها".

وتابع قائلاً: "المكالمة شارك فيها نظيراه البريطاني والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ "الوقت يداهمنا، وسيُعقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن بلاده تظل "ملتزمة الدبلوماسية، ولكن الوقت ضيّق للغاية"، مؤكداً أنّ "إيران بحاجة إلى التعاون بشكل جوهري من أجل تجنب تفعيل آلية الزناد".

وأضاف الوزير الألماني في تغريدة عبر منصة إكس: "لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء صلاحية آلية الزناد للعقوبات، ما لم يكن هناك اتفاق يمكن التحقق منه ودائم".

من جهتها، رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه "مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية آلية الزناد، فإن استعداد إيران للتعاون مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية. يجب على إيران أيضاً التعاون بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يتضح على الفور مكان إجراء المحادثات، وهي الثانية منذ الحرب بين إيران وإسرائيل.

يشار إلى أنّ إيران علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو/تموز عقب الحرب التي شنتها عليها إسرائيل واستمرت 12 يوماً، مشيرةً إلى عدم إدانة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية.