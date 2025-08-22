سياسة
1 دقيقة قراءة
ترمب: لست سعيداً بالقصف الروسي على مصنع أمريكي في أوكرانيا وأدرس فرض عقوبات
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، عن استيائه من الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، ومنها استهداف مصنع تابع لشركة أمريكية في مدينة موكاتشيفو غرب البلاد، ملوحاً بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو.
ترمب: لست سعيداً بالقصف الروسي على مصنع أمريكي في أوكرانيا وأدرس فرض عقوبات
الرئيس الأميركي دونالد ترمب / AP
منذ 10 ساعات

وقال ترمب للصحفيين في واشنطن: "أنا لست سعيداً بذلك، ولست سعيداً بكل ما يتعلق بهذه الحرب"، مشيراً إلى أنه منح نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار "مهم للغاية"، قد يتضمن "عقوبات ضخمة أو رسوماً جمركية أو كليهما".

ويحاول ترمب، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا قبل أسبوع، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الاثنين، جمع الزعيمين إلى طاولة واحدة، رغم تضاؤل فرص عقد هذا اللقاء.

اختيارات المحرر

لكن يبدو أن احتمال عقد هذا الاجتماع يتضاءل، وعرض ترمب صورة له مع بوتين التقطت خلال لقائهما في ألاسكا، موضحاً أن الرئيس الروسي أرسلها إليه وقال ترمب "سأوقعها له"

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us