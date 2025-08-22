منذ 10 ساعات
وقال ترمب للصحفيين في واشنطن: "أنا لست سعيداً بذلك، ولست سعيداً بكل ما يتعلق بهذه الحرب"، مشيراً إلى أنه منح نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار "مهم للغاية"، قد يتضمن "عقوبات ضخمة أو رسوماً جمركية أو كليهما".
ويحاول ترمب، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا قبل أسبوع، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الاثنين، جمع الزعيمين إلى طاولة واحدة، رغم تضاؤل فرص عقد هذا اللقاء.
لكن يبدو أن احتمال عقد هذا الاجتماع يتضاءل، وعرض ترمب صورة له مع بوتين التقطت خلال لقائهما في ألاسكا، موضحاً أن الرئيس الروسي أرسلها إليه وقال ترمب "سأوقعها له"
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
مصدر:TRT Arabi