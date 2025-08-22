وقال ترمب للصحفيين في واشنطن: "أنا لست سعيداً بذلك، ولست سعيداً بكل ما يتعلق بهذه الحرب"، مشيراً إلى أنه منح نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار "مهم للغاية"، قد يتضمن "عقوبات ضخمة أو رسوماً جمركية أو كليهما".

ويحاول ترمب، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا قبل أسبوع، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الاثنين، جمع الزعيمين إلى طاولة واحدة، رغم تضاؤل فرص عقد هذا اللقاء.