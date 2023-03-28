سيتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/أيار المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب للبرلمان. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول النظام الانتخابي في البلاد.

الانتخابات الرئاسية

يُنتخب رئيس تركيا من خلال نظام تصويت من جولتين، إذ يجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من الأصوات على مستوى البلاد.

إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية، يحدَّد الفائز في جولة الإعادة بين أكثر مرشحَين حائزَين على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول.

ومن شروط التأهل مرشحاً رئاسياً في تركيا، أن يكون الشخص مواطناً تركياً يبلغ من العمر 40 عاماً على الأقلّ وأكمل تعليمه العالي، وهو درجة البكالوريوس أو الليسانس في أي مجال.

يمكن لأي حزب فاز بنسبة 5% من أصوات العتبة الانتخابية في الانتخابات البرلمانية السابقة أن يرشح مرشحاً للانتخابات الرئاسية. ويمكن للأحزاب أيضاً وبشكل جماعي تقديم مرشح عنها من خلال تشكيل تحالفات وتجاوز نسبة الأصوات المطلوبة معاً. كما يمكن للمستقلين التنافس في الانتخابات الرئاسية إذا تمكنوا من جمع 100 ألف توقيع من الناخبين المسجَّلين.

وستشمل بطاقة الاقتراع للانتخابات الرئاسية أسماء جميع المرشحين وانتماءاتهم الحزبية وصورهم. ويختم الناخبون بـ"نعم" (Evet باللغة التركية) لمرشحهم المفضل.

ولأن الرئيس يُنتخب مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات، فلا يمكن عزله من منصبه قبل نهاية فترة ولايته.

وبصفته رئيس الدولة، يتمتع الرئيس بعديد من السلطات التنفيذية المنصوص عليها في الدستور. تشمل هذه السلطات إصدار القوانين، وتعيين النواب والوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين العموميين، والتصديق على المعاهدات الدولية وإصدارها، ورسم أُطُر السياسة الخارجية، وتحديد سياسات الأمن القومي.

استطلاعات الرأي البرلمانية

ستصوت تركيا لانتخاب 600 عضو في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان التركي) يمثلون 87 دائرة انتخابية في 81 ولاية تركية.

وتُخصص مقاعد برلمانية للدوائر الانتخابية بما يتناسب مع عدد سكانها، فإسطنبول على سبيل المثال، لديها 98 نائباً، وأنقرة لديها 36 في 3 دوائر انتخابية لكل منهما. في حين أن ثالث ورابع أكبر ولايات البلاد، إزمير وبورصة، لكل منهما منطقتان انتخابيتان.

لملء هذه المقاعد، يصوت المواطنون الأتراك لحزب سياسي واحد ومرشحيه الذين رُشّحوا من مناطق معينة.

ومن أجل الحصول على الأغلبية، يجب أن يفوز الحزب بأكثر من نصف مقاعد البرلمان 300+1.

وليكون مؤهلاً لشغل مقاعد في البرلمان، يجب أن يحصل الحزب على 7% من الأصوات الصالحة على مستوى البلاد بمفرده أو بالتحالف مع أحزاب أخرى.

في يوم الاقتراع، سيحدد الناخبون كلمة "نعم" (Evet) على بطاقات الاقتراع التي تحتوي على أسماء ورموز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات. إذا كانت الأحزاب في مرحلة ما قبل الاقتراع، يُدرَج اسم التحالف في ورقة الاقتراع.

تُحصى الأصوات من خلال صيغة رياضية تُعرف بنظام *D'Hondt، وهو نظام مشترك في عديد من البلدان، مثل بلجيكا والبرازيل والدنمارك واليابان وسويسرا، ويضمن تخصيص مقاعد للأحزاب بشكل يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلوا عليها.

دور المجلس الأعلى للانتخابات

بعد فرز جميع الأصوات حسب النظام، يعلن المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) النتائج على المستوى الوطني.

ويُعتبر المجلس الأعلى للانتخابات أعلى سلطة انتخابية في الحكومة، وهو مكلَّف تنفيذَ جميع التدابير اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وكذلك مراقبة العملية من البداية إلى النهاية.

ويتكون المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة أعضاء أساسيين وأربعة أعضاء بدلاء.

بالإضافة إلى الإدارة العامة ومراقبة الانتخابات داخل الدولة، فإن المجلس مسؤول عن عملية تسجيل الناخبين للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وتُرسَل البعثات إلى السفارات التركية في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للأتراك الذين يعيشون في الخارج المشاركة في الانتخابات.

ويتمتع المجلس بالسيطرة الكاملة والسلطة على القرارات النهائية في جميع المخالفات المتعلقة بالانتخابات في أثناء الاقتراع وبعده.