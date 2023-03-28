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أول امرأة عربية تفوز ببطولة العالم للملاكمة.. مَن المغربية خديجة المرضي؟
نجحت الملاكمة المغربية خديجة المرضي بانتزاع ذهبية بطولة العالم للملاكمة التي أقيمت منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي، لتصبح بذلك أول امرأة عربية وإفريقية تحقق اللقب.
أول امرأة عربية تفوز ببطولة العالم للملاكمة.. مَن المغربية خديجة المرضي؟
أول امرأة عربية تفوز ببطولة العالم للملاكمة.. مَن المغربية خديجة المرضي؟ / صورة: @EmbassyMorocco
28 مارس 2023

إنجاز تاريخي ثانٍ يضاف إلى الرياضة المغربية، العربية والإفريقية، حققته الملاكمة المغربية خديجة المرضي بفوزها الأحد بذهبية بطولة العالم للملاكمة التي أجريت بالعاصمة الهندية نيودلهي عن وزن 81 كيلوغراماً فما فوق.

وستصبح المرضي، بهذا الإنجار، أول امرأة عربية وإفريقية تفوز بهذا اللقب. فيما أخذ منها تحقيقه جهوداً كبيرة، على مستوى التدريب والتحضير ذهنياً وبدنياً للمنافسة، وللتوفيق بين الرياضة وأسرتها وطفليها.

إنجاز المرضي التاريخي

وفي المبارة النهائية لوزن ما فوق 81 كيلوغراماً الأحد، واجهت الملاكمة المغربية خديجة المرضي منافستها الكازاخستانية لازات كونجيباييفا. وانتهى النزال بفوز الملاكمة المغربية، بتفوقها بنتيجة 4-1.

وكانت خديجة المرضي البالغة 32 عاماً انتصرت سابقاً على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش بفبراير/شباط الماضي. فيما تعد هي الميدالية الذهبية الأولى من نوعها التي تفوز بها امرأة عربية وإفريقية في المسابقة العالمية، وثانية للمغرب بعد ذهبية محمد ربيعي عام 2015.

وعقب تتويجها بالذهب قالت خديجة المرضي في تصريح لموقع اليوم 24" المغربي، إن الإنجاز الذي حققته جاء بعد تضحية كبيرة منها، وصبر طويل ومثابرة، مقدمةً الشكر لنفسها على ما حققته حتى الآن.

وأضافت البطلة المغربية، أن الملاكم عندما يكون في الحلبة يبذل ما بوسعه لكسب النزال، ورفع راية بلده للعلياء، وهو الأمر الذي حققته في آخر المطاف، مقدمة شكرها لكل المغاربة الذين شجعوها ووثقوا بها داخل الوطن وخارجه.

وأكدت المرضي، أن سعادتها بهذا التتويج لا توصف، مهدية إنجازها التاريخي هذا للملك محمد السادس، وكل المغاربة، ولعائلة الملاكمة بمن فيهم رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، ومدربها والإدارة التقنية لدعمهم ومواكبتهم.

من خديجة المرضي؟

ولدت خديجة المرضي عام 1991، بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث نشأت أسرة رياضية، وهو ما دفعها إلى هواية الملاكمة منذ صغر سنها، وممارستها بأحد الجمعيات المحلية.

على مستوى المنتخب الوطني المغربي، شاركت المرضي في الألعاب الأولمبية في دورة 2016، في ريو ديجانييرو البرازيلية، حيث أقصيت من دور ربع النهائي. كما فازت بميدالية ذهبية لوزن أقل من 75 كلغ، في الألعاب الإفريقية التي أقيمت في مدينة الرباط سنة 2019.

هذا بالإضافة إلى فوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم سنة 2019، وأيضاً ميدالية فضية في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية عام 2022.

وفي عام 2014، عاشت خديجة المرضي إحدى أتعس لحظات حياتها، إذ كان فوزها بإحدى مبارايات دوري محمد السادس للملاكمة سبباً في وفاة والدتها، التي أصابتها أزمة قلبية على مقعد متفرجين جراء انفعالها بفرحة الفوز وفق ما ذكر موقع "كيفاش" المغربي.

مصدر:TRT عربي
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