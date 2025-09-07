وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجوم بدأ بطائرات مسيّرة أعقبها قصف صاروخي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عشرات المباني، منها مقر الحكومة وسط العاصمة، حيث تصاعد الدخان من الطوابق العلوية عقب ضربة مباشرة.

وأكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو تعرُّض سطح المبنى الحكومي لأضرار، مشيرة إلى استمرار عمليات الإطفاء.

وفي حي دارنيتسكي، أفادت بلدية كييف بمقتل امرأة مُسنّة داخل ملجأ، فيما قُتلت امرأة شابة ورضيع نتيجة سقوط حطام مسيّرات في مناطق سكنية أخرى.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: “بين الجرحى امرأة حامل”، وأشار إلى أضرار لحقت بعدة مبانٍ سكنية، بعضها انهارت طوابقه العليا جزئياً.

كما تسببت الهجمات في دمار جزئي بمبنى مكون من تسعة طوابق في حي سفياتوشينسكي، إضافة إلى اشتعال النيران في مجمعات سكنية أخرى. ونشرت فرق الطوارئ صوراً تُظهر تصاعد الدخان من مواقع القصف ودماراً في واجهات المباني.

وفي تطور مُوازٍ، أفاد رئيس بلدية كريمنتشوك بوقوع انفجارات عنيفة أدت إلى انقطاع الكهرباء في بعض مناطق المدينة، بينما استُهدفت منشآت للبنية التحتية والنقل في كريفي ريه، دون تسجيل إصابات.

وفي مدينة أوديسا، لحقت أضرار ببنية تحتية ومبانٍ سكنية بعد استهدافها بمسيّرات، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليه كيبر.