سياسة
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مكة.. خدمات متنوعة لأكثر من 9 ملايين مصل ومعتمر خلال العشر الأوائل من رمضان
قدمت هيئة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متنوعة لـ9 ملايين و357 ألفاً و853 مُصلٍّ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).
مكة.. خدمات متنوعة لأكثر من 9 ملايين مصل ومعتمر خلال العشر الأوائل من رمضان
مكة.. خدمات متنوعة لأكثر من 9 ملايين مُصلٍّ ومعتمر خلال العشر الأوائل من رمضان / صورة: AA
2 أبريل 2023

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متنوعة لـ9 ملايين و357 ألفاً و853 مُصلٍّ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية في 23 مارس/آذار الماضي وحتى السبت.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد فإن من بين الخدمات التي جرى تقديمها خلال الأيام العشر الأوائل من رمضان توزيع 508 آلاف و560 عبوة من ماء زمزم، وكتيبات ومطويات لـ62 ألفاً و500 مستفيد، وتقديم توعية رقمية لـ719 ألفاً و500 مستفيد.

فيما استفاد مليون و992 ألفاً و50 شخصاً من التوعية الميدانية، وجرى تقديم خدمات تطوعية لـ982 ألفاً و154 مستفيداً، إلى جانب تقديم خدمة التطويف لـ45 ألفاً و560 مستفيداً، وتوزيع 9 آلاف و497 أساور بمعصم اليد للزائرين الصغار، حسب الوكالة.

والأربعاء أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة الحجوزات لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقَي "نسك" و"توكلنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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