وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع لأحد مباني مجمع ناصر بغارتين، و"استهدفت الغارة الثانية المكان أثناء وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء".
وأسفر الهجوم عن استشهاد 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين (المصور الصحفي محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة، بالإضافة إلى الصحفي معاذ أبو طه والصحفي أحمد أبو عزيز).
وأعلن تلفزيون "فلسطين" الرسمي استشهاد مصوره حسام المصري جراء استهداف إسرائيلي للمجمع الطبي، فيما أفادت قناة "الجزيرة" القطرية باستشهاد مصورها الصحفي محمد سلامة في القصف ذاته.
وفي وقت لاحق الاثنين، أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء في المجزرة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي إلى خمسة.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان بأن سائق الإطفاء "عماد عبد الحكيم الشاعر" استشهد خلال الاستهداف فيما أصيب 7 آخرون من طواقمه أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال القتلى من المكان.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 23 شهراً إلى 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن 58 شهيداً و308 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.
وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت أيضاً إلى "10 آلاف و900 شهيد، و46 ألفاً و218 مصاباً".
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألفين و123 شهيداً، وأكثر من 15 ألفاً و615 مصاباً"، بعد استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 184 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بأن الغارات والمدفعية الإسرائيلية طالت خياماً تؤوي نازحين، ومنازل سكنية، وتجمعات مدنيين، ومستشفيات إضافة إلى إطلاق نار مباشر على فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.
وفي رفح جنوباً، استشهدت سيدة وأصيب 7 آخرون إثر قصف استهدف خيمة للنازحين قرب مسجد مطر في منطقة المواصي، واستهدفت طائرات الاحتلال في دير البلح فريقاً يعمل على تأمين المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أفاد به مستشفى شهداء الأقصى.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في أثناء انتظارهم ما يُعرف بالمساعدات الأمريكية قرب شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة، وسط القطاع.
وفي محيط معبر كيسوفيم بالمحافظة الوسطى، أسفر قصف إسرائيلي عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، في أثناء عملهم في تأمين المساعدات الإنسانية.
أما في شمال غزة، فقد استشهد أب وأطفاله الثلاثة فيما أصيب وفُقد آخرون، إثر قصف استهدف منزلاً مأهولاً قرب مستشفى الكرامة شمال غربي مدينة غزة. كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف مدفعي على منازل شمالي المدينة.
وفي حي الرمال، أصيب عدد من النازحين جراء استهداف خيمة تؤويهم، بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف عنيفة عبر روبوتات مفخخة لمبانٍ في مناطق الزرقة والزيتون وجباليا النزلة، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف على دوار النزلة ومقبرتها ومنطقة الغباري.
تحذيرات من التهجير والتجويع
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين عن وفاة 11 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية. وأكدت الوزارة أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلاً.
وفي ظل تدهور الوضع الإنساني، حذرت وزارة الداخلية في غزة من أن الاحتلال يسعى عبر المجازر وجرائم التجويع إلى فرض مخطط تهجير واسع وإفراغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما.
وأكدت الوزارة أن ما ينفذه الاحتلال من إبادة ونسف للأحياء السكنية يمثل "وصمة عار في جبين الإنسانية"، داعية السكان والنازحين إلى رفض التهديدات الإسرائيلية وعدم النزوح. وناشدت المجتمع الدولي والوسطاء للتحرك العاجل لوقف مخططات التهجير والضغط من أجل وقف الجرائم المستمرة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و686 شهيداً، و157 ألفاً و951 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينياً، بينهم 115 طفلاً حتى الأحد.