وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع لأحد مباني مجمع ناصر بغارتين، و"استهدفت الغارة الثانية المكان أثناء وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء".

وأسفر الهجوم عن استشهاد 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين (المصور الصحفي محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة، بالإضافة إلى الصحفي معاذ أبو طه والصحفي أحمد أبو عزيز).

وأعلن تلفزيون "فلسطين" الرسمي استشهاد مصوره حسام المصري جراء استهداف إسرائيلي للمجمع الطبي، فيما أفادت قناة "الجزيرة" القطرية باستشهاد مصورها الصحفي محمد سلامة في القصف ذاته.

وفي وقت لاحق الاثنين، أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء في المجزرة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي إلى خمسة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان بأن سائق الإطفاء "عماد عبد الحكيم الشاعر" استشهد خلال الاستهداف فيما أصيب 7 آخرون من طواقمه أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال القتلى من المكان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 23 شهراً إلى 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن 58 شهيداً و308 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.

وذكرت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت أيضاً إلى "10 آلاف و900 شهيد، و46 ألفاً و218 مصاباً".

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألفين و123 شهيداً، وأكثر من 15 ألفاً و615 مصاباً"، بعد استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 184 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بأن الغارات والمدفعية الإسرائيلية طالت خياماً تؤوي نازحين، ومنازل سكنية، وتجمعات مدنيين، ومستشفيات إضافة إلى إطلاق نار مباشر على فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.

وفي رفح جنوباً، استشهدت سيدة وأصيب 7 آخرون إثر قصف استهدف خيمة للنازحين قرب مسجد مطر في منطقة المواصي، واستهدفت طائرات الاحتلال في دير البلح فريقاً يعمل على تأمين المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أفاد به مستشفى شهداء الأقصى.