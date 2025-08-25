جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي الحادي والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد لبحث التطورات المتعلقة بالإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إن سوسيال"، أن فيدان التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة جدة السعودية، وأجرى معه مباحثات ثنائية من دون الإفصاح عن تفاصيل محتوى اللقاء.