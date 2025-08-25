الحرب على غزة
فيدان يعقد مباحثات ثنائية مع نظرائه في جدة على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
عقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية مع نظرائه وزراء الخارجية لعدد من الدول، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي / AA
25 أغسطس 2025

جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي الحادي والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد لبحث التطورات المتعلقة بالإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إن سوسيال"، أن فيدان التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي في مدينة جدة السعودية، وأجرى معه مباحثات ثنائية من دون الإفصاح عن تفاصيل محتوى اللقاء.

وعلى هامش اجتماع جدة، التقى فيدان أيضاً بعدد من نظرائه من دول أخرى، من بينهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الجيبوتي عبد القادر حسين عمر ووزير الخارجية الغامبي سيرين مودو نجي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وكان اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي قد انطلق صباح الاثنين في جدة، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس، لمناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مصدر:TRT ARABI
