جاء ذلك في القرار الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة غربي السعودية الاثنين، الذي انطلق في وقت سابق الاثنين برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الدورة الحالية للمجلس، للنظر في تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وشدّد البيان الختامي على إدانة المنظمة الشديدة لـ"العدوان الإسرائيلي المتواصل"، ورفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ذريعة.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي، مكلفاً وفود الدول الأعضاء بالتنسيق مع دولة فلسطين بهذا الخصوص.

وأدان الاجتماع كذلك "الإصرار الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة"، وتجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان وتفاقم الكارثة الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعرب الوزراء عن استنكارهم لرفض إسرائيل المقترح الأخير الذي قدمه الوسيطان، مصر وقطر، والذي وافق عليه الجانب الفلسطيني، وكان من شأنه أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان دعم الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل وتبادل الأسرى.

وفي ضوء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، طالب المجتمعون إسرائيل بفتح جميع المعابر والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، بما يكفل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ودعوا إلى إحالة ملف "جرائم التجويع والحصار" إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان وزراء الخارجية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبروها امتداداً لخطاب التحريض والتطرف، وانتهاكاً لسيادة الدول ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.