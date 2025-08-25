وقالت وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، في بيان، إن "عشرة مواطنين استشهدوا وأصيب 92 آخرون، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، جراء العدوان الصهيوني على محطة شركة النفط في شارع الستين ومحطة كهرباء حزيز جنوبي العاصمة صنعاء". ولم يورد البيان تفاصيل إضافية.

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 أشخاص، بينما بلغت الإصابات 86، وذلك بعد أن أعلنت مساء الأحد مقتل 4 أشخاص وإصابة 67 في الغارات نفسها.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة شركة النفط في شارع الستين وسط صنعاء ومحطة حزيز الكهربائية جنوبها.

بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرات حربية أغارت على بنى تحتية عسكرية بصنعاء، من بينها مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي الطاقة حزيز وأسار، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية"، وفق ادعائه.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية بعد وقت قصير من الكشف عن نتائج تحقيق لجيش الاحتلال خلص إلى أن "الحوثيين أطلقوا للمرة الأولى على وسط إسرائيل، الجمعة الماضي، صاروخاً يحمل رأساً حربياً قابلاً للانشطار" فشل في اعتراضه، وفق إعلام عبري.