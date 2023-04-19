أفاد إعلام مصري مساء الأربعاء، بوجود "أنباء عن وصول أول دفعة من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين بالسودان إلى القاهرة".

جاء ذلك حسب ما ذكرته قناة "القاهرة" الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، بعد نحو 5 أيام من بث قوات "الدعم السريع" عبر حسابها بتويتر، مقطع فيديو يشير إلى وجود عسكريين مصريين بحوزتها بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني السبت.

ووقتها أكد الجيش المصري أن هؤلاء العسكريين الذين لم يذكر عددهم، "كانوا في تدريبات عسكرية مع نظرائهم السودانيين وجارٍ تأمين عودتهم".

فيما كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عقب ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اتصالات مستمرة لتأمين عودة العسكريين المصريين "في أسرع وقت".

وقالت قناة "القاهرة" الإخبارية بوجود "أنباء عن وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة".

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" الخاصة وصحيفة "اليوم السابع" الخاصة، ما ذكرته "القاهرة الإخبارية"، دون تعقيب رسمي من الجيش أو الرئاسة بمصر حتى الساعة 18:12 (ت.غ).

والأربعاء، قالت قوات "الدعم السريع" بالسودان في بيان: "نعلن نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم".

وأضافت: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيجري تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين قوات "الدعم السريع" والجيش في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.