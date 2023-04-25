سياسة
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"أشباه بوتين" يثيرون الجدل حول اختبائه.. والكرملين يعلق: أكاذيب!
كذّب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مزاعم وجود شبيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى أنه يتمتع بصحة يتمناها المرء لنفسه.
"أشباه بوتين" يثيرون الجدل حول اختبائه.. والكرملين يعلق: أكاذيب!
  مزاعم وجود شبيه لبوتين كاذبة وصحته تجعلك تتمنى مثلها لنفسك / صورة: AA
25 أبريل 2023

رفض الكرملين ما قال إنها أكاذيب عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له أشباه يحلون محله، وإنه يقضي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية.

جاءت تصريحات دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بشأن ما وصفها بأنها افتراءات على روسيا خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر في موسكو: "من المحتمل أنكم سمعتم أنه (بوتين) له الكثير من الأشباه ينفذون أعماله بدلاً منه بينما يجلس هو في مخبأ"، ثم قال ضاحكاً: "أكذوبة أخرى".

وأضاف: "أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان ولا يزال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به".

وتابع: "لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئاً. هذه أيضاً أكذوبة".

ورفض الكرملين مراراً تكهنات بأن بوتين، الذي يقود روسيا منذ 1999، مريض.

وفي أثناء زيارة رسمية إلى موسكو الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين إنه مقتنع بأن الناخبين سيدعمون الزعيم الروسي مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. ولم يعلن بوتين بعد عما إذا كان سيسعى لولاية رئاسية أخرى.

وتعهد بوتين منذ توليه السلطة بإنهاء الفوضى التي سادت روسيا بعد انهيار‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، لكن هجوم روسيا على أوكرانيا أخطر أزمة عسكرية يواجهها أي رئيس روسي منذ الحرب السوفيتية الأفغانية بين 1979 و1989.

وأطلق الصراع في أوكرانيا شرارة أشد المواجهات ضراوة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962، بينما تعهد بوتين بتحويل الانتباه من الغرب إلى الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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