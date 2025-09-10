ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، قولها إن ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي "شنت، وبشكل غير مسؤول ومفاجئ، حملةَ قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة".

وأضافت أنها استهدفت "منازل الأهالي في قرى (الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير) بريف حلب الشرقي، وأن قوات الوزارة المنتشرة بالمنطقة استنفرت وبدأت باستهداف مصادر النيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، استهدف ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، مناطق سكنية شرق مدينة حلب، ما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين.

وأفادت "سانا"، أنه استهدف بقذائف الهاون محيط بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي، كما استهدفت منازل الأهالي في قرية الكيارية بالمنطقة ذاتها.