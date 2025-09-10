سوريا الجديدة
قتيلان و3 مصابين جراء قصف ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي مناطقَ سكنية شرق حلب
أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين جراء القصف العنيف الذي نفذه ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بشكل مفاجئ على منازل الأهالي في 3 قرى بريف حلب الشرقي، شمالي البلاد.
قتيلان و3 مصابين جراء قصف ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي مناطقَ سكنية شرق حلب / AA
منذ 19 ساعات

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، قولها إن ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي "شنت، وبشكل غير مسؤول ومفاجئ، حملةَ قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة".

وأضافت أنها استهدفت "منازل الأهالي في قرى (الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير) بريف حلب الشرقي، وأن  قوات الوزارة المنتشرة بالمنطقة استنفرت وبدأت باستهداف مصادر النيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، استهدف ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، مناطق سكنية شرق مدينة حلب، ما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين.

وأفادت "سانا"، أنه استهدف بقذائف الهاون محيط بلدة الخفسة بريف حلب الشرقي، كما استهدفت منازل الأهالي في قرية الكيارية بالمنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق، أسفر القصف عن مقتل شخص وإصابة اثنين ينتمون إلى أسرة واحدة، فيما نقل جريحان إلى مستشفى قريب.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من توقيع اتفاق، في 10 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما يُعرف بـ"قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي فرهاد عبدي شاهين، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم، إلا أن التنظيم الإرهابي خرق الاتفاق أكثر من مرة.

وتبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.

