وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ "طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة اللاذقية"، مشيرة إلى أنّ غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط حمص، بلا مزيد من التفاصيل.

بدورها أكّدَت وزارة الخارجية السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع في محافظتي حمص واللاذقية تشكّل خرقاً صارخاً للسيادة السورية والاستقرار الإقليمي، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدّاً لهذه الاعتداءات.

وأعربت الخارجية السورية في بيان عن إدانتها الشديدة لـ"العدوان الجوي الذي نفّذَته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وشدّدَت على أن "هذه الاعتداءات تمثّل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا، ومحاولة يائسة لزعزعة أمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية".

ولفتت إلى رفض سوريا القاطع لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني، داعية "المجتمع الدولي، بخاصة مجلس الأمن، إلى تَحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إدانة هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم تكرارها، بما يحفظ سيادة سوريا وسلامة أراضيها".