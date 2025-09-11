وقالت الوكالة إن الرئيس الشرع، سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر/أيلول الجاري، برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وأوضحت أن مشاركة الشرع باجتماعات الأمم المتحدة تجعله أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو/حزيران 1967 مع إسرائيل.

ومنذ حرب 1967 وخسارة سوريا لمنطقة الجولان أمام إسرائيل، اتخذت دمشق موقفاً متشدداً من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، معتبرة أنها منحازة لإسرائيل بسبب الدعم الأمريكي والغربي لها.

ولذلك، لم يشارك أي رئيس سوري منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.