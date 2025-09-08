سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
لبحث تفاهمات أمنية.. هيئة البث العبرية تقول إن لقاء مرتقباً سيجمع الشيباني بوزير إسرائيلي
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي هذا الأسبوع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في إطار جهود التوصل إلى تفاهمات أمنية بين الجانبين.
لبحث تفاهمات أمنية.. هيئة البث العبرية تقول إن لقاء مرتقباً سيجمع الشيباني بوزير إسرائيلي
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (في الوسط) في مراسم رفع العلم السوري في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، 25 نيسان/أبريل 2025 / AP
8 سبتمبر 2025

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية وسورية لم تسمها قولها إن ديرمر سيلتقي الشيباني خلال الأسبوع الجاري، دون تحديد مكان عقد الاجتماع. .

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، رغم ذلك، نفذ جيش الاحتلال مراراً عمليات توغل داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها.

وذكرت هيئة البث أن ديرمر اجتمع سابقاً عدة مرات مع الوزير السوري بهدف وضع أرضية لاتفاق أمني، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي توماس باراك هو من يدفع باتجاه عقد اللقاء المرتقب بعد أن التقى الطرفين خلال الأشهر الماضية.

وأضافت الهيئة أن الشيباني يعد من المقربين للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد قبل أسبوعين أن بلاده تجري محادثات متقدمة مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يتضمن إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وترتيبات تحافظ على سيادة سوريا، مع إمكانية اتخاذ خطوات لبناء الثقة تمهد مستقبلاً لاتفاق سلام.

اختيارات المحرر

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، بحث الشيباني مع وفد إسرائيلي في باريس خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة "سانا"، بعد أنباء عن اجتماع ديرمر برفقة باراك مع الشيباني.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، قال باراك عبر منصة "إكس" الأمريكية إن وزراء إسرائيليين وسوريين بارزين اتفقوا على الحوار في إطار جهود خفض التصعيد خلال اجتماع في باريس.

وفي اليوم التالي، زعمت "القناة 13" العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير أن ديرمر التقى الشيباني في باريس بحضور باراك، واصفاً اللقاء بأنه كان "مهماً للغاية".

وعقب اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وعشائر بدوية في السويداء جنوبي سوريا، خلفت مئات القتلى، شهدت المنطقة منذ 19 يوليو/تموز الجاري وقفاً لإطلاق النار.

لكن إسرائيل استغلت الموقف وتذرعت بـ"حماية الدروز" لتصعيد عدوانها على سوريا وانتهاكاتها، ما اعتبرته دمشق تدخلاً سافراً في شؤونها، مطالبة إسرائيل بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us