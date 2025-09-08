ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية وسورية لم تسمها قولها إن ديرمر سيلتقي الشيباني خلال الأسبوع الجاري، دون تحديد مكان عقد الاجتماع. .

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، رغم ذلك، نفذ جيش الاحتلال مراراً عمليات توغل داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها.

وذكرت هيئة البث أن ديرمر اجتمع سابقاً عدة مرات مع الوزير السوري بهدف وضع أرضية لاتفاق أمني، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي توماس باراك هو من يدفع باتجاه عقد اللقاء المرتقب بعد أن التقى الطرفين خلال الأشهر الماضية.

وأضافت الهيئة أن الشيباني يعد من المقربين للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد قبل أسبوعين أن بلاده تجري محادثات متقدمة مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يتضمن إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وترتيبات تحافظ على سيادة سوريا، مع إمكانية اتخاذ خطوات لبناء الثقة تمهد مستقبلاً لاتفاق سلام.