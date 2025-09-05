وقالت المصادر، إن من بينهم الشهداء، ثلاثة مدنيين استشهدوا وأصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج بمدينة غزة.
وأضافت أنه استشهد ثلاثة آخرون إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
وأشارت المصادر، إلى أن اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال غرب المدينة.
وفي حي الصبرة، استشهد اثنان وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بعمارة سكيك في شارع الثلاثيني جنوب غزة، كما استشهد اثنان آخران وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مسيرة خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة.
كذلك استهد مدني وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.
ومنذ فجر الخميس، استشهد أكثر من 45 شخصاً، في هجمات جيش الاحتلال على القطاع التي استهدفت منازل وخيام نازحين ومنتظري مساعدات.
نزوح متواصل
في غضون ذلك، يتواصل نزوح الفلسطينيين من المناطق التي تشهد عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة نحو منطقة السودانية غربي المدينة، والتي يصنفها الجيش بأنها مناطق حمراء.
ويرفض السكان دعوات جيش الاحتلال للنزوح نحو جنوب القطاع. ومؤخراً أجبر الاحتلال غالبية سكان القطاع على النزوح إلى الجنوب، وهو الأمر الذي يثقل المعاناة على الغزيين الذين نزحوا أكثر من مرة منذ بدء الحرب، ويضيق الخناق عليهم تزامناً مع استمرار المجاعة وتفشي الأمراض، وتردي الأوضاع العامة بكل القطاع.
ويأتي ذلك فيما تحوّلت منطقة مواصي خان يونس إلى بؤرة عطش واكتظاظ، وسط تحذيرات من تداعيات نزوح الفلسطينيين.
اليونيسيف تنعى الطفولة
إلى ذلك، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن "الطفولة لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة" في مدينة غزة.
وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، في إفادة يوم الخميس: "العالم يطلق ناقوس الخطر بشأن ما يمكن أن يجلبه الهجوم العسكري المكثف في مدينة غزة، كارثة لما يقرب من مليون شخص لا يزالون هناك".
وقالت إنغرام خلال تفصيلها للوضع الذي واجهته في قطاع غزة على مدار الأيام التسعة الماضية: "هذا الشيء الذي لا يمكن تصوره ليس وشيكا، بل هو موجود بالفعل. التصعيد جار".
وتابعت: "سوء التغذية والمجاعة تضعف أجساد الأطفال بينما يحرمهم النزوح من المأوى والرعاية، والقصف يهدد كل حركة لهم. هذا هو شكل المجاعة في منطقة حرب وكان في كل مكان نظرت إليه في مدينة غزة".
وفي حديثها للصحفيين بنيويورك، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو من القطاع، قالت إنغرام: "إن أصغر وأكثر سكان مدينة غزة ضعفاً يكافحون من أجل البقاء بسبب انهيار الخدمات الأساسية"، وشددت على ضرورة بذل كل ما هو ممكن لمنع الهجوم العسكري الإسرائيلي المُكثّف الوشيك لتجنب "مأساة لا يمكن تصورها"، إلا أنها قالت "ما لا يُصدّق ليس وشيكاً، بل هو هنا بالفعل. فالتصعيد جارٍ".
وأكدت أن مدينة غزة تتحول بسرعة إلى مكان لا يمكن للطفولة البقاء فيه على قيد الحياة، وأنها باتت مدينة الخوف والفرار والجنازات.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة 64 ألفاً و231 شهيداً، و161 ألفاً و583 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينياً بينهم 124 طفلاً.