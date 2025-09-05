وقالت المصادر، إن من بينهم الشهداء، ثلاثة مدنيين استشهدوا وأصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج بمدينة غزة.

وأضافت أنه استشهد ثلاثة آخرون إضافة إلى عدة مصابين إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال غرب المدينة.

وفي حي الصبرة، استشهد اثنان وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بعمارة سكيك في شارع الثلاثيني جنوب غزة، كما استشهد اثنان آخران وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مسيرة خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة.

كذلك استهد مدني وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

ومنذ فجر الخميس، استشهد أكثر من 45 شخصاً، في هجمات جيش الاحتلال على القطاع التي استهدفت منازل وخيام نازحين ومنتظري مساعدات.

نزوح متواصل

في غضون ذلك، يتواصل نزوح الفلسطينيين من المناطق التي تشهد عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة نحو منطقة السودانية غربي المدينة، والتي يصنفها الجيش بأنها مناطق حمراء.

ويرفض السكان دعوات جيش الاحتلال للنزوح نحو جنوب القطاع. ومؤخراً أجبر الاحتلال غالبية سكان القطاع على النزوح إلى الجنوب، وهو الأمر الذي يثقل المعاناة على الغزيين الذين نزحوا أكثر من مرة منذ بدء الحرب، ويضيق الخناق عليهم تزامناً مع استمرار المجاعة وتفشي الأمراض، وتردي الأوضاع العامة بكل القطاع.

ويأتي ذلك فيما تحوّلت منطقة مواصي خان يونس إلى بؤرة عطش واكتظاظ، وسط تحذيرات من تداعيات نزوح الفلسطينيين.