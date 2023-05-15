تتقدم وسوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أجريت الأحد، على صدارة قائمة "الترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عربياً لليوم الثاني، وتلقى اهتماماً واسعاً.

وفي الإمارات، تصدّر وسم "الرئيس أردوغان" ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 215 ألفاً ولا تزال التغريدات فيه مستمرة، في حين أن وسم "الانتخابات التركية" احتلّ المرتبة الثانية.

وفي مصر، تصدّر وسم "الرئيس أردوغان"، المرتبة الأولى في ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وتلاها وسم "الانتخابات التركية" بالمرتبة الثانية، بأكثر من 213 ألف تغريدة للأول و80 ألفاً للأخير، حتى الساعة 10:39 (ت.غ) ولا يزال التغريد مستمراً تحت وسميهما.

وفي قطر، تصدّر وسم "أردوغان" المرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً بتويتر، كما حلّ وسم "الانتخابات التركية" بالمرتبة الثانية.

أما في المغرب، فحلّ وسم "أردوغان" بالمرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً بتويتر بأكثر من 216 ألف تغريدة، كما أضحى وسم "أردوغان" بالمرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً في تويتر بالأردن، حتى ظهر الاثنين، ولا يزال التصدّر متواصلاً.

وفي البحرين، جاء وسم "أردوغان" أيضاً على المرتبة الأولى في ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 214 ألفاً ولا يزال التغريد فيه يتواصل، بينما تصدّر الوسم ذاته في العراق، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 215 ألفاً ولا يزال التغريد مستمراً.

وفي اليمن الذي يعاني أزمات وصراعات مسلحة منذ زمن، اهتمّ قطاع كبير بـ"الانتخابات التركية"، إذ جا ء وسم يحمل اسم الاقتراع نفسه، في المرتبة الثانية.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إن كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى. وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.