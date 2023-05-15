سياسة
3 دقيقة قراءة
"الانتخابات التركيّة" تحل على صدارة قائمة "الترند" في الدول العربية
تقدمت وسوم الانتخابات التركية، الاثنين، على صدارة قائمة "الترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العديد من الدول العربية.
"الانتخابات التركيّة" تحل على صدارة قائمة "الترند" في الدول العربية
تقدمت وسوم الانتخابات التركية، على صدارة قائمة "ترند" في "تويتر" في العديد من الدول العربية / صورة: AA
15 مايو 2023

تتقدم وسوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أجريت الأحد، على صدارة قائمة "الترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عربياً لليوم الثاني، وتلقى اهتماماً واسعاً.

وفي الإمارات، تصدّر وسم "الرئيس أردوغان" ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 215 ألفاً ولا تزال التغريدات فيه مستمرة، في حين أن وسم "الانتخابات التركية" احتلّ المرتبة الثانية.

وفي مصر، تصدّر وسم "الرئيس أردوغان"، المرتبة الأولى في ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وتلاها وسم "الانتخابات التركية" بالمرتبة الثانية، بأكثر من 213 ألف تغريدة للأول و80 ألفاً للأخير، حتى الساعة 10:39 (ت.غ) ولا يزال التغريد مستمراً تحت وسميهما.

وفي قطر، تصدّر وسم "أردوغان" المرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً بتويتر، كما حلّ وسم "الانتخابات التركية" بالمرتبة الثانية.

أما في المغرب، فحلّ وسم "أردوغان" بالمرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً بتويتر بأكثر من 216 ألف تغريدة، كما أضحى وسم "أردوغان" بالمرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً في تويتر بالأردن، حتى ظهر الاثنين، ولا يزال التصدّر متواصلاً.

وفي البحرين، جاء وسم "أردوغان" أيضاً على المرتبة الأولى في ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 214 ألفاً ولا يزال التغريد فيه يتواصل، بينما تصدّر الوسم ذاته في العراق، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 215 ألفاً ولا يزال التغريد مستمراً.

وفي اليمن الذي يعاني أزمات وصراعات مسلحة منذ زمن، اهتمّ قطاع كبير بـ"الانتخابات التركية"، إذ جا ء وسم يحمل اسم الاقتراع نفسه، في المرتبة الثانية.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، إن كلا المرشحين (أردوغان وكليجدار أوغلو) لم يحصل على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى. وستُعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us