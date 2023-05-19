أعلنت السعودية، مساء الجمعة، اختتام أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ32 بمدينة جدة، واختيار البحرين لاستضافة نسختها الـ33.

جاء ذلك حسب ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مداخلتين بأعمال القمة التي تستضيفها المملكة.

وقال ولي العهد السعودي، إن قرارات القمة وإعلان جدة (البيان الختامي) جرى اعتمادها من القادة الحضور، مشيراً إلى أن البحرين ستستضيف القمة العربية المقبلة في النسخة الـ33.

وتنعقد القمة كل عام في مارس/آذار بشكل معتاد، باستثناء ما يتفق عليه أن يجري في مواعيد أخرى من العام.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت أعمال القمة العربية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة له لبلد عربي والمملكة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.

وشهدت قمة جدة مشاركة رفيعة وغير مسبوقة من القادة العرب، وبمشاركة أولى لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد غياب عن القمم السابقة منذ 2011.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، أعلنت جامعة الدول العربية إنهاء تجميد مقعد دمشق لنحو 12 عاماً على خلفية قمع عسكري لاحتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.