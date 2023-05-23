تهدف شركة "روكيتسان" (ROKETSAN) التركية للصناعات الدفاعية زيادة حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إبراز منتجاتها في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء "ليما 2023" بماليزيا.

وقالت الشركة في بيان الثلاثاء، إنها حاضرة بقوة في "ليما 2023" الدولي من خلال عرض منتجاتها المعروفة عالمياً بنجاحها في تقنيات الصواريخ والقذائف والذخيرة.

وعرضت الشركة 10 منتجات لها في "ليما" الذي يعد نقطة التقاء قطاع الصناعات الدفاعية والبحرية والطيران من جميع أنحاء العالم.

ومن هذه المنتجات الذخائر الصغيرة الذكية الموجهة بالليزر "MAM-L" و"MAM-C" و"MAM-T"، بالإضافة إلى عائلة صواريخ "ÇAKIR" التي تطلق من المنصات الجوية والبرية والبحرية.

كما عرضت الشركة صواريخ "ATMACA" المضادة للسفن، و"BORA" أحد أقوى الصواريخ البالستية التركية وأكثرها تقنية.

ويعد المعرض الذي انطلق الاثنين في جزيرة لانكاوي الماليزية ويستمر حتى 27 مايو/أيار الجاري، الأكبر والأوسع من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتشارك تركيا للمرة الثانية في المعرض الذي أقيم أول مرة عام 1991.

ويمثل تركيا في المعرض 18 شركة مختصة بمجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مشاركة رسمية من هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، واتحاد مُصدري الصناعات الدفاعية والجوية التركية "SSI".

وتعرض الشركات التركية أحدث منتجاتها من مدرعات ومسيرات جوية وبرية على حد سواء، ومنظومات أسلحة وذخائر وغيرها من مختلف منتجات الصناعات الدفاعية.​​​​​​​

وتهدف الشركات التركية المشاركة في المعرض، إلى إبرام صفقات جديدة مع دول المنطقة.