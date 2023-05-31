تجهزت العاصمة الأردنية عمان لإقامة الزفاف الملكي المنتظر لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يوم غد الأول من يونيو/حزيران، وأُعدت الترتيبات الخاصة لتنفيذ هذا الزفاف الذي يعتبر الأول لجيل أحفاد الملك الحسين بن طلال.

وبيّن القصر الملكي بروتوكولات وترتيبات إقامة زفاف الأمير المنتظر، وحُدد مكان عقد القران ومكان إقامة الحفل، ومسار "الموكب الأحمر" في العاصمة عمان، وفعاليات "القرا" وهو وليمة الزفاف، التي ستقُام في 31 من مايو/أيار.

إضافة إلى نوع المركبة التي سوف يُزف فيها الأمير مع عروسه رجوة آل سيف، إذ ستكون مراسم عقد القران في قصر زهران بعمّان وبعدها يتوجّه الموكب إلى قصر الحسينية، وسيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بهذه المناسبة.

من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ومن خطيبته رجوة ال سيف؟

الأمير الحسين هو أكبر أولاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان، الأميرة إيمان والأميرة سلمى، حسبما يذكره موقع الديوان الملكي الهاشمي.

وصدرت الإرادة الملكية في 2 يوليو/تموز 2009 بتسمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولياً للعهد.

وتخرج الأمير الحسين عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، ويحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي). وكان أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.

وخطيبة الأميرة رجوة آل سيف، هي بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ولدت في الرياض، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

قصر زهران مكان إقامة حفل الزفاف

سيُعقد القران في قصر زهران الذي بُني منتصف خمسينيات القرن الماضي وعُرف باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملك الراحل الحسين بن طلال.

وبُني القصر عام 1957، وهو القصر الملكي الرابع بعد قصر رغدان والقصر الصغير وقصر بسمان، في منطقة اختيرت لتكون حيّاً دبلوماسياً غربي العاصمة عمّان، ومع اتساع العمران اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر.

واستُخدم القصر لإقامة الملكة زين الشرف وهي جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال، حتى وفاتها في 24 أبريل/نيسان 1994، لكن القصر ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم الرسمية.

موكب الزفاف الأحمر

ارتبط "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، وسيكون حاضراً في حفل زفاف ولي العهد يوم الخميس الأول من يونيو المُقبل.

وسيجوب الموكب الأحمر الملكي عدداً من شوارع العاصمة عمّان، انطلاقاً من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية، إذ يتكون الموكب من 20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات نارية.

ويتألف الموكب، الذي يستقله 71 فرداً من الحرس الملكي يرتدون جميعاً أوشحة حمراء على صدورهم، من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير برفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقاً الدراجات النارية.

ويُجهَّز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية الأردنية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

ويحيط الموكب الأحمر بسيارة العاهل الأردني في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.

"القرا".. عشاء جلالة الملك في مضارب بني هاشم

أعد الديوان الملكي الأردني الترتيبات لإقامة حفل عشاء "القرا"، وهو وليمة العرس، وذلك اليوم 31 مايو، بمضارب بني هاشم بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات الدولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية في المملكة.

وطعام يوم العرس في الأردن يُطلَق عليه اسم "القرا" وهي عادة قديمة تعود إلى فترة الغساسنة ومن سبقهم، وتكون غالباً بالذبح وطهي "المناسف" الأكلة الشعبية الأشهر في الأردن، وتقديمها للحاضرين أيام السهر ليلاً، وبالأخص يوم الزفاف.

سيارة الزفاف الملكية

تعتبر السيارة التي يستخدمها القصر الأردني في الاحتفالات الملكية ذات مواصفات خاصة، وتُختار بعناية لتشكل علامة مميزة للحفل، وعادة تكون من الطراز الكلاسيكي الخاص.

ومن المقرر أن يُزف الأمير الأردني بسيارة من نوع "مرسيدس بنز 220 كابريوليه"، التي كان زُف فيها الملك الحسين بن طلال رحمه الله، والتي تعتبر من أفخم وأندر السيارات في العالم.

وقد يرافق الموكب سيارة "كابورليه 220 مرسيدس بنز"، وهو موديل نادر يعود إلى خمسينيات القرن الماضي وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 145 كيلومتراً في الساعة، إذ تعتبر من "الأنتيكة" الأغلى ثمناً.

ولهذه المركبة أهمية وجدانية عند العاهل الأردني عبد الله الثاني كونها السيارة التي استخدمت عام 1961 في زفاف والده الملك الحسين بن طلال ووالدته الأميرة منى الحسين.

لهذه السيارات تاريخ طويل في المناسبات الرسمية في المملكة، وشاركت في حفل زفاف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا، وكذلك حفل تتويجهما، واستخدمها أيضاً الملك الحسين في افتتاح البرلمان الأردني عام 1986.

حضور دولي لحفل زفاف ولي العهد

ووفقاً لما هو معلن أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما ووريثة العرش الهولندي كاترينا أماليا، وسيكون من بين الحضور الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، والأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو والأمير هاكون ولي العهد النرويجي وغيرهم.