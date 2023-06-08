سياسة
2 دقيقة قراءة
زعيم كروات البوسنة: تركيا نالت ثقة جميع دول غرب البلقان
قال العضو الكرواتي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش، إن تركيا نالت ثقة جميع دول البلقان، وأصبحت أحد عوامل الاستقرار في المنطقة.
زعيم كروات البوسنة: تركيا نالت ثقة جميع دول غرب البلقان
أشاد كومشيتش بالتاريخ الطويل والتقاليد والثقافة التي تربط بين تركيا والبوسنة والهرسك / صورة: AA
8 يونيو 2023

قال العضو الكرواتي في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش، إن تركيا نالت ثقة جميع دول البلقان، وأصبحت أحد عوامل الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول عقب مشاركته في 3 يونيو/حزيران الجاري بمراسم تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في العاصمة أنقرة.

وأشاد كومشيتش بـ"التاريخ الطويل والتقاليد والثقافة التي تربط بين تركيا والبوسنة والهرسك"، واصفاً العلاقات بأنها تقليدية وودية.

ولفت إلى أن "علاقات تركيا مع البوسنة والهرسك وجميع دول غرب البلقان (البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا والجبل الأسود وشمال مقدونيا وألبانيا وكوسوفو) وصلت إلى مستوى أفضل خلال فترة حكم الرئيس أردوغان".

وحسب كومشيتش، "أصبحت تركيا صديقاً موثوقاً، وعامل استقرار في غرب البلقان، سواء في الشؤون الداخلية للدول أو في العلاقات الإقليمية، كما هو الحال في البوسنة والهرسك".

ومُرحبا بدور تركيا في التعامل مع الأحداث في غرب البلقان، قال كومشيتش: "فعلى سبيل المثال، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، طلب من أردوغان التدخل لحل مشكلة التوتر الأخير شمال كوسوفو".

ومنذ 26 مايو/أيار الماضي، ينظم الصرب المحليون شمال كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً دخول مباني البلديات لبدء مهامهم.

وتولى رؤساء البلديات مناصبهم بعد الفوز بانتخابات محلية في 4 بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا الاستحقاق إلى حد كبير، ولم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفاً مسجلين.

ورداً على التوتر شمالي كوسوفو، أمرت صربيا جيشها في أواخر مايو/أيار الماضي، بالتقدم إلى الحدود مع كوسوفو وحثت الناتو على وقف العنف ضد الصرب المحليين.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us