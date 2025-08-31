31 أغسطس 2025
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط عليه لتحقيق نتائج ملموسة في مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية، وإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) يوم السبت.
ورغم الإجراءات المطروحة، لا يزال عدد العابرين عبر القنال في ذروته لهذا الوقت من العام، في حين تتواصل احتجاجات محلية على استخدام الفنادق كمراكز إيواء مؤقتة.
اختيارات المحرر
من جانبه، حذّر اللورد تشارلي فالكونر، عضو حزب العمال، من أن استمرار الأزمة دون تحرك فعّال سيدفع الناخبين نحو دعم حزب إصلاح المملكة المتحدة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ستارمر موقفه قائلاً: "لن نكافئ الدخول غير القانوني. من يعبر القنال بطريقة غير شرعية، فسيُحتجَز ويُعاد".
مصدر:TRT ARABI