ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط عليه لتحقيق نتائج ملموسة في مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية، وإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) يوم السبت.

ورغم الإجراءات المطروحة، لا يزال عدد العابرين عبر القنال في ذروته لهذا الوقت من العام، في حين تتواصل احتجاجات محلية على استخدام الفنادق كمراكز إيواء مؤقتة.