ستارمر يتعهد باحتجاز وإعادة المهاجرين غير النظاميين وإنهاء "فنادق اللاجئين"
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التزامه احتجاز المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي عبر القوارب الصغيرة وإعادتهم، وإنهاء استخدام فنادق اللاجئين.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر / Reuters
31 أغسطس 2025

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط عليه لتحقيق نتائج ملموسة في مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية، وإنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) يوم السبت.

ورغم الإجراءات المطروحة، لا يزال عدد العابرين عبر القنال في ذروته لهذا الوقت من العام، في حين تتواصل احتجاجات محلية على استخدام الفنادق كمراكز إيواء مؤقتة.

من جانبه، حذّر اللورد تشارلي فالكونر، عضو حزب العمال، من أن استمرار الأزمة دون تحرك فعّال سيدفع الناخبين نحو دعم حزب إصلاح المملكة المتحدة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ستارمر موقفه قائلاً: "لن نكافئ الدخول غير القانوني. من يعبر القنال بطريقة غير شرعية، فسيُحتجَز ويُعاد".

