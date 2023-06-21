يمتد ساحل فلوريا على نحو 10 كم بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول التركية، وفيه شاطئ مخصص للسباحة يتوفر فيه كل المستلزمات والمرافق.

يمنح الساحل المطل على بحر مرمرة الزوار فرصة الظفر بمشهد ساحر وفريد من نوعه لا يتوفر في أي مكان آخر.

وتُعتبر منطقة ساحل فلوريا مقصداً هاماً للزوار لما تتضمنه من نشاطات عديدة ومنشآت مختلفة ومراكز تسوق وترفيه، فضلاً عن المطاعم والمقاهي الملاصقة للبحر والمطلة عليه.

رياضة ومتعة

ومن أبرز النشاطات التي تُمارَس في المنطقة مختلف أنواع الرياضات نظراً إلى نظافة المكان وخضرة المنطقة وأشجارها، فتشكل متنفساً لعشاق الرياضة بمختلف أنواعها.

ويمكن ممارسة رياضة المشي، والركض، وركوب الدراجات بمختلف أنواعها، والسكوتر، والتزحلق، ومختلف أنواع التمارين الرياضية، في أماكن مخصصة وعلى مشهد بحري جميل.

كما يمكن قضاء وقت ممتع مع المشي بمشاهدة البحر والتمتع بالأجواء المناسبة، وخصوصاً مع ساعات العصر والمساء، حيث تعتدل درجات الحرارة في الصيف.

ويمكن الجلوس في المنطقة بالأماكن المخصصة مع اصطحاب الأطعمة المختلفة والحلويات والمشروبات لقضاء وقت جميل مع الأصدقاء والأهل والأحباب.

ويشهد الساحل ازدحاماً كبيراً في العطلات ونهاية الأسبوع من قِبل الزائرين قاصدي المتعة والسائحين الزائرين لمدينة إسطنبول، فضلاً عن سكانها، إذ تشكل واحدة من الوجهات المميزة لهم.

نشاطات متعددة

يحتوي ساحل فلوريا على عدة مراكز تسوق مختلفة، منها مول أكفاريوم، وهو مركز تسوق وفي نفس الوقت فيه حديقة كبيرة للحيوانات البحرية المتنوعة على مستوى العالم، تشهد إقبالاً كبيراً من الزائرين.

ويمكن زيارة الحيوانات البحرية في هذه المنطقة بأنواعها المختلفة، كما يمكن التسوق في المركز والانتقال لاحقاً إلى الجهة المطلة على البحر للاستراحة وتناول الطعام.

ويمكن الوصول إلى المنطقة بمختلف وسائل النقل المختلفة، وتتوفر بالمنطقة مواقف سيارات لمن يودّ الذهاب بسيارته الخاصة للاستمتاع بالمنطقة والساحل.

ويتميز ساحل فلوريا بوجود عدد من المطاعم المتميزة والراقية التي تقدم المأكولات التركية المختلفة، وتُعَدّ مقصداً للزائرين، ومنها مطعم شازلي الذي زاره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

حدائق وسباحة

وتنتشر في منطقة فلوريا حدائق مميزة للأهالي والعوائل، ويمكن فيها للأطفال الاستمتاع بالألعاب المجانية وسط المساحات العشبية المميزة وخضرة الأشجار.

كما يوجد في ساحل فلوريا شاطئ مخصص للسباحة، وفيه يتوفر كل المستلزمات والمرافق التي تجعل السباحة في الشاطئ متعة، وتجذب المقيمين والسائحين لقضاء يوم فيه.

وبذلك يوفر ساحل فلوريا مميزات عديدة، ويشكل نقطة جذب، خصوصاً في فترات العطلات والأعياد والمناسبات ونهاية الأسبوع حيث يتدفق عليه آلاف الزوار.

ويجمع الساحل متعة التسوق والمشاهد المميزة والإطلالة الجميلة والترفيه بالرياضة والسباحة، والراحة التامة بالخضرة التي تنعش الأجواء وتُعَدّ قريبة لمعظم الأحياء في الطرف الأوروبي بالمدينة.