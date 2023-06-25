مرت ست سنوات على تأسيس شركة السيارات المشتركة التركية المحدودة توغ (Togg) بدعم وتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان لتصبح شركة رائدة في صناعات السيارات الكهربائية.

وأسست الشركة التي تهدف إلى الاضطلاع بدور هام في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، في 25 يونيو/حزيران 2018، وبعد خمس سنوات مرت على تأسيسها، تمكنت من عرض أول إصدارتها من السيارات الكهربائية طراز T10X.

وفي 18 يوليو/تموز 2020 جرى تأسيس مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة توغ، والمكونة من 5 شركات تركية: مجموعة الأناضول، وبي إم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك.

وفي 8 أغسطس/آب 2022 بدأت الشركة بالاختبارات على بدن السيارة من طراز C-SUV في مجمعها التقني، لتبدأ بعدها اختبارات التسارع بالتعاون مع وادي المعلوماتية التركي، كما جرى اختيار 47 شخصاً من رواد الأعمال لتزويدهم بدورة فنية مكثفة لمدة 8 أسابيع.

وتزامناً مع الذكرى السنوية 99 لتأسيس الجمهورية التركية، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى افتتاح مصنع السيارات الكهربائية المحلية توغ في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في منقطة غيملك في ولاية بورصة غربي تركيا، على مساحة 1.2 مليون متر مربع، شمل وحدات الإنتاج والطلاء والتجميع وغيرها.

ولاحقاً حصلت توغ من هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية على ترخيص لتشغيل شبكة الشحن بعلامة Trugo التجارية.

وعملت الشركة كذلك على إنشاء النظام البيئي للسيارة، ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ثبَّتت أجهزة الشحن الأولى التي حملت علامتها التجارية Trugo في ولاية بولو غربي تركيا.

كما أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة شل (Shell)، لتحديد 400 محطة وقود لتلك الشركة كمواقع ذات أولوية، قبل تثبيت أجهزة شحن في ألف نقطة على امتداد الولايات التركية الـ81. وفي 20 يوليو/تموز الماضي بدأت توغ في عرض سيارتها الكهربائية الذكية.

شركة رائدة تقنياً

وعملت شركة توغ على تعزيز علاقاتها وتواصلها مع الشركات ورواد التقنية وصناعة السيارات الكهربائية، إذ أصبحت عضواً في منتدى تي إم (TM Forum)، الذي يربط 850 شركة تعمل في مجل النظم الرقمية في 180 دولة حول العالم، ويعمل على وضع معايير مشتركة لصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما وقَّعت الشركة اتفاقية للشراكة التجارية الاستراتيجية مع شركة سمارت- آي إكس (SMART-iX) للصناعات التكنولوجية، واتفاقية أخرى مع شركة البرمجيات العالمية التركية (إتيه-Etiya). ووقَّعت اتفاقية تعاون مع مبادرة بليند لوك (BlindLook) لتوفير الخدمات الضرورية للمستخدمين من أصحاب الإعاقة البصرية.