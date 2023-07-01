سياسة
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صور | بإشراف شركة تركية.. افتتاح أكبر حديقة بمدينة مصراتة في ليبيا
تبلغ مساحة حديقة مصراتة المركزية 12 هكتاراً، وتضم ملاعب للأطفال ومناطق رياضية ومناطق للراحة، ومقاهي، ومطاعم، ووحدات مبيعات، ومواقف للسيارات تتسع لـ400 سيارة، ومضماراً للمشي بطول 1500 متر، ودورات مياه، كما يوجد فيها ألفان و500 شجرة ونافورة راقصة.
صور | بإشراف شركة تركية.. افتتاح أكبر حديقة بمدينة مصراتة في ليبيا
بإشراف شركة تركية.. افتتاح أكبر حديقة بمدينة مصراتة في ليبيا / صورة: AA
1 يوليو 2023

افتُتحت في مدينة مصراتة الليبية، حديقة مركزية بإشراف شركة "انفتاح" التركية بمساحة 12 هكتاراً.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي أقامته بلدية مصراتة مساء الجمعة: "قبل سنتين لم تكن هناك أخبار في بلدي إلا أخبار الحرب والدمار والبؤس، واليوم نحن نعيش أجواء البناء والفرح والسعادة".

وأضاف: "الحكومات جاءت من أجل خدمتكم وراحتكم، ومن أجل أن تجعل موارد البلاد مسخّرة لكم (... ) كل يوم نفتتح حديقة جديدة ومتنزهاً جديداً ومسرحاً جديداً وطريقاً جديدة ومدرسة جديدة".

بدوره، قال عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري: "قبل نحو سنتين كان هذا المكان مكبّاً للقمامة ومكاناً لتجمّع المجرمين في أوقات الليل المتأخرة، والآن أصبحت حديقة عامّة بمرافق كثيرة مجانية".

وتابع أن هذا يعود "لحسن تجهيز شركة (انفتاح) التركية، كان تجهيزاً على مستوى عالٍ".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "انفتاح"، إمره كيكيللي: "نفتتح هذه الحديقة بعد عمل وجهد دام 14 شهراً".

وأفاد بأنه "في هذا المشروع تجاوز عدد المهندسين والعمال الأتراك 100 شخص، وكان هناك عمال ليبيون وعمال من جنسيات أخرى أيضاً".

وتبلغ مساحة حديقة مصراتة المركزية 12 هكتاراً، وتضم ملاعب للأطفال، ومناطق رياضية، ومناطق للراحة، ومقاهي، ومطاعم، ووحدات مبيعات، ومواقف للسيارات تتسع لـ400 سيارة، ومضماراً للمشي بطول 1500 متر، ودورات مياه، كما يوجد فيها ألفان و500 شجرة ونافورة راقصة.

وترتبط تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في المجالات كافة، ويجمع بينهما الكثير من اتفاقيات التعاون الثنائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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