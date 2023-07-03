سياسة
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على خلفية إحراق المصحف.. السعودية تستدعي السفيرة السويدية
استدعت وزارة الخارجية السعودية، السفيرة السويدية بالمملكة، وأبلغتها احتجاجها على إحراق المصحف، وطالبت الحكومة السويدية بوقف الأعمال كافةً التي تتناقض مع قيم التسامح والاعتدال.
على خلفية إحراق المصحف.. السعودية تستدعي السفيرة السويدية
وكيلة وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدبلوماسية العامة سارة السيد مع سفيرة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر / صورة: AA
3 يوليو 2023

استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرة السويد لدى الرياض للتنديد بإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم، ما أدى إلى تداعيات دبلوماسية في العالم الإسلامي.

وسبق للمملكة السعودية أن ندّدَت الأربعاء بالحادثة التي أقدم خلالها المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا البالغ 37 عاماً، على دَوس المصحف وإضرام النار في بعض صفحاته.

واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفيرة السويدية الأحد "مطالبةً الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادَل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".

وأبلغت السفيرة "رفض المملكة القاطع لهذا العمل الشائن".

وتزامن إحراق موميكا للمصحف مع أول أيام عيد الأضحى، وأثار غضباً شديداً في الدول المسلمة.

واستدعت دول بينها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب سفير السويد المعتمد لديها.

وقالت إيران الأحد إنها علّقَت إيفاد سفيرها الجديد إلى السويد جراء الحادثة.

وفي اجتماع استثنائي الأحد في جدة حيث مقرُّها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى "اتخاذ موقف موحَّد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم".

وأعطت الشرطة السويدية تصريحاً لموميكا مستندة إلى حرية التعبير حسبما أفادت، لكن السلطات أعلنت لاحقاً أنها فتحت تحقيقاً في "تصرف مناهض لمجموعة إثنية".

وندّدَت الحكومة السويدية بأفعال موميكا الأحد، مشدّدة على أنها "معادية للإسلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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