وأكد الجيش الكولومبي أن 45 جندياً لا يزالون محتجزين، مشيراً إلى أن القوات العسكرية تحافظ على وجودها في المنطقة وتتخذ خطوات لاستعادة النظام وتأمين الإفراج عن الجنود.

وقالت مصادر محلية الأحد، إن نحو 600 شخص احتجزوا عشرات الجنود الكولومبيين في منطقة "لوس تيغريس" قرب بلدة "إل تامبو" بإقليم كاوكا، جنوب غربي كولومبيا، وذلك في أثناء عودة الجنود من عملية عسكرية.

وأكد الجيش الكولومبي أن الجنود تعرضوا للاحتجاز من "حشد مدني"، مشيراً إلى فتح تحقيق في الحادثة.

ووجّهت تقارير إعلامية محلية أصابع الاتهام إلى مدنيين مؤيدين لجماعة مسلحة تُعرف باسم "كارلوس باتينيو"، فيما يُتوقّع تدخل مكتب أمين المظالم في البلاد ومنظمات من المجتمع المدني للعمل على الإفراج عن الجنود المحتجزين.

وتعرض الجنود للاحتجاز في منطقة سان خوان دي ميكاي، حيث منع نحو 600 شخص انتشارهم العسكري، في خطوة تهدف إلى تسهيل السيطرة على الطرق المستخدمة في تهريب المخدرات والتعدين غير الشرعي.